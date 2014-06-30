В ГПУ выяснили, кто подарил Януковичу золотой батон
Человеком, который подарил экс-президенту Украины Виктору Януковичу массивное пресс-папье в виде батона в натуральную величину хлебобулочного изделия и весом в 2 килограмма, выполненное из золота, является президент ПАО "Сумское НПО им. М.В. Фрунзе" Владимир Матвеевич Лукьяненко.
Об этом стало известно в результате выемки документов в резиденции "Межигорье", заявил старший следователь Генеральной прокуратуры Игорь Слободяник в комментарии журналистам, пишет Комментатор.
Следователь рассказал, что во время описи имущества в резиденции "Межигорье" в записях начальника охраны объекта Константина Кобзаря был выявлен список подарков, врученных Виктору Януковичу в день его рождения 9 июля 2013 года. Среди прочего, в документе указано, что золотое пресс-папье "батон" подарено Януковичу Владимиром Лукьяненко.
Слободяник также заявил, что изъятые документы приняты на изучение Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины.
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Сам Владимир Лукьяненко пообещал прокомментировать факт подарка "Комментатору" по телефону, попросив перезвонить ему через несколько минут, однако затем его телефон оказался вне зоны доступа.
Секретарь Лукьяненко в грубой форме отказала в общении журналисту и попросила никогда больше не звонить ей, что можно считать косвенным подтверждением факта дарения золотого батона.
Как известно, золотой батон в натуральную величину и другие изделия из золота были обнаружены в "Межигорье" 23 февраля, сразу после бегства Виктора Януковича.