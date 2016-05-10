Сепарированная победа

Слова лидеров наций и глав государств имеют колоссальную силу: они формируют политику и идеологию страны, заставляют замолчать пушки или взлетать ТУ-160, они объединяют или разделяют народы.

16 декабря 2010 года Владимир Путин, будучи в статусе премьер-министра России, отвечая на вопрос придворного байкера Залдостанова заявил, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза. «Мы все равно бы победили, потому что мы страна победителей», - объяснил Владимир Владимирович.

Тогда впервые в России тезис «одна на всех» в отношении Победы был поставлен под сомнение. Это теперь россияне считают, что за ценой не постояли только их деды (и даже говорят, что готовы повторить), а шесть лет назад это высказывание шокировало украинцев. Это стало главной темой для обсуждения на политических ток-шоу в Украине, а в социальных сетях появились целые списки родственников, принимавших участие в войне с припиской «оказывается, без вас могли обойтись».

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Именно тогда началась сепарация Победы и, как результат, был дан старт ликвидации мифа о «братских народах». В итоге сегодня Украина и Россия фактически в состоянии войны, хотя на дипломатическом языке это называют «отсутствием диалога на должном уровне» – между руководством двух стран. По крайней мере, так в Кремле объясняют, почему президенты Украины и Грузии не получили от главы РФ поздравление в преддверии 9 мая в отличие от других лидеров стран СНГ: мы поздравляем украинский и грузинский народы, а не президентов. Однако и в Украине, и в Грузии президенты не из космоса берутся и даже не назначаются Госдепом. Их выбирают граждане. Граждане российскому руководству будто бы нравятся, а их выбор – нет.

К 71-й годовщине Победы стела города-героя Киев у кремлевской стены вовсе оказалась без традиционной корзины с цветами. Ничего удивительного. Сейчас российская пропаганда преподносит события дня Победы в Украине исключительно как попытку «националистов во власти» стереть память о Великой Отечественной войне. В такой ситуации президента Украины, приклонившего колено у могилы неизвестному солдату в Киеве, можно просто не показывать. День Победы отметили во всех городах Украины, в том числе непосредственно у линии разграничения на Донбассе. А показали в российских новостях только хулиганов, срывающих так называемые «георгиевские ленты». А то, что эти ленты стали символом российской агрессии и оккупации украинского Крыма и части Донбасса, никого не интересует. «Борьба с фашизмом» вообще очень удобная тема для манипуляции умами: срывают ленты – значит против нашей победы, значит фашисты, поэтому и воюют с нами, а значит захват их территории может считаться «справедливым» и даже «необходимым». Вот простая логика российской пропаганды. Сегодня украинцев, взявших оружие для защиты своей страны, объявили «бандеровцами». При этом большинство россиян ничего не знают и не хотят знать об этих самых страшных «бандеровцах». Здорово орать про фашистов, только непонятно почему же тогда Степан Бандера просидел практически всю войну в немецком концлагере, а сопротивление бойцов УПА продолжалось еще десятилетие после разгрома Германии. Подобные вопросы – слишком сложны.

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На параде 9 мая Путин сказал следующее: «Наши солдаты и командиры доказали, что они достойные преемники героев Великой Отечественной и с честью защищают интересы России».

Где защищают? В Крыму? На Донбассе? В Сирии?

Теперь в Москве украинец в свой адрес может услышать что-то типа «а вы какое имеете отношение к нашей Победе». Получается, наши деды воевали вместе, а «основную тяжесть на своих плечах в борьбе с нацизмом вынес русский народ» - это российская государственная политика, политика «народа-победителя», назначившего себя главным хранителем Великой Победы. Прошло почти 80 лет с начала Второй мировой войны. С политической карты исчезли и фашистская Германия, и Советский Союза. А независимая Украина есть. Так кто тогда победил?

Роман Цимбалюк, Москва