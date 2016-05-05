Посольство Украины в РФ возложило желто-синие цветы у стелы городу-герою Киеву в Москве и выставило почетный караул

04:08, 05 мая 2016
Общество
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Представители посольства Украины в России 4 мая возложили желто-синие цветы к стеле города-героя Киева у Кремлевской стены.

фото: facebook.com/Посольство Украины в РФ

Соответствующее фото на странице в Facebook обнародовало посольство Украины в Российской Федерации.

"Москва сегодня", – говорится в подписи к фото.

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Кроме этого, спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян отметил, что к стеле также приставлены пограничники в качестве почетного караула.

"В России к мемориалу у кремлевской стены "забыли" положить цветы к Городу-герою Киеву. Такую "забывчивость" исправили в посольстве Украины в России. Теперь на Красной площади желто-голубые цветы и пограничники в качестве почетного караула", - написал у себя в Facebook Слободян.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Москве у Кремлевской стены не были установлены цветы к мемориалу городу-герою Киеву – одного из двенадцати городов-героев, получивших это звание за свою роль во Второй мировой войне.

spravda.com

Таким образом, была нарушена ежегодная традиция, согласно которой накануне Дня Победы возлагаются цветы ко всем памятникам "городов-героев".

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