Посольство Украины в РФ возложило желто-синие цветы у стелы городу-герою Киеву в Москве и выставило почетный караул

Соответствующее фото на странице в Facebook обнародовало посольство Украины в Российской Федерации.

"Москва сегодня", – говорится в подписи к фото.

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Кроме этого, спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян отметил, что к стеле также приставлены пограничники в качестве почетного караула.

"В России к мемориалу у кремлевской стены "забыли" положить цветы к Городу-герою Киеву. Такую "забывчивость" исправили в посольстве Украины в России. Теперь на Красной площади желто-голубые цветы и пограничники в качестве почетного караула", - написал у себя в Facebook Слободян.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Москве у Кремлевской стены не были установлены цветы к мемориалу городу-герою Киеву – одного из двенадцати городов-героев, получивших это звание за свою роль во Второй мировой войне.

Таким образом, была нарушена ежегодная традиция, согласно которой накануне Дня Победы возлагаются цветы ко всем памятникам "городов-героев".