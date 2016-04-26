США и Евросоюз еще раз напомнили России, что надо делать для снятия санкций

В частности об этом идет речь в общем заявлении президента США Барака Обамы, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Италии Маттео Ренци.

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Об этом они заявили во время переговоров в Ганновере, сообщается на сайте Белого дома.

"Беседа охватывала самые актуальные вопросы трансатлантической повестки дня. Лидеры договорились о том, что последствия нелегальной миграции в Европу создают серьезную проблему, которую необходимо решать комплексно, на основе ценностей, которые разделяют ЕС и США", - говорится в сообщении.

"Относительно Украины лидеры вновь заявили о непризнании российской оккупации и попытки аннексии Крыма. Было договорено, что полное выполнение Минских соглашений остается решающим. Лидеры вновь заявили, что санкции против России будут отменены, если Минские соглашения будут выполнены в полном объеме", - отмечают в Белом доме.

Как сообщал УНИАН, страны ЕС и США ввели санкции против России, после того, как она аннексировала Крым, и начала поддерживать боевиков на Донбассе.