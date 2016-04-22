Обама на встрече с Кэмероном заявил о необходимости решить конфликт в Украине

Об этом Обама сказал на совместной пресс-конференции с Кэмероном в Лондоне.

"Мы должны продолжать вкладывать средства в НАТО для того, чтобы мы могли выполнять наши зарубежные обязательства от Афганистана до Эгейского моря. Мы должны решить конфликт в Украине, и снова заверить в поддержке наших союзников, которые справедливо обеспокоены российской агрессией. Все союзники НАТО должны достичь цели Альянса с расходованием 2% от внутреннего валового продукта на оборону", - заявил Обама.

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В свою очередь Кэмерон напомнил, что Соединенное Королевство и Соединенные Штаты вместе с Европейским Союзом ввели санкции против России в ответ на ее агрессию против Украины.