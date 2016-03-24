Чубаров: В Крыму царит атмосфера страха - BBC

Чубаров сказал, что "деоккупация" Крыма состоится гораздо быстрее, чем считают в Кремле, сообщает "BBС Україна".

По его словам, в течение двух лет, прошедших со времени аннексии украинского полуострова Россией, в Крыму распространилась атмосфера страха.

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Чубаров также отметил, что преследования крымских татар российскими властями стало прямым следствием того, что громада последовательно и решительно выступила в феврале 2014 году на защиту территориальной целостности Украины.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.