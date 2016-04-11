В Вашингтоне рекомендовали не включать Демчишина в состав нового правительства - СМИ
Президент Петр Порошенко во время официального визита в Вашингтон обсуждал выход из политического кризиса в Украине с вице-президентом США Джо Байденом, госсекретарем Джоном Керри и его помощником Викторией Нуланд.
По информации источников ZN.UA, Нуланд настоятельно рекомендовала Порошенко не включать в состав нового Кабмина нынешнего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.
По мнению американской стороны, действия Демчишина на посту министра не всегда были достаточно профессиональными и прозрачными.
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Кроме того, определенные вопросы у руководства США вызывает министр социальной политики Павел Розенко.
Министр финансов Наталия Яресько, к чьему мнению прислушиваются в Вашингтоне, считает, что глава Минсоцполитики тормозит реформы социальной сферы, Пенсионного фонда и пенсионной системы в целом.
Кроме того, во время встречи в Вашингтоне американская сторона уже не выступала против отставки Арсения Яценюка с поста главы правительства, как это было накануне голосования за недоверие Кабмину.
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Вместе с тем, вице-президент США и помощник госсекретаря настаивали на немедленном формировании правительства, рассматривая в качестве дедлайна 12 апреля, в крайнем случае – конец следующей недели.
Как сообщал УНИАН, 10 апреля Арсений Яценюк заявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Украины.