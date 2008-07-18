Литвин доил корову Порошенко до седьмого пота (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН собственноручно подоил корову в селе Яланец Томашпильского района Винницкой области в хозяйстве продовольственной компании "Поділля".

В целом в хозяйствах продовольственной компании "Поділля" насчитывается более 2,5 тыс. коров. Средний надой молока с одной коровы - около 8 тысяч литров в год (средний надой молока по Винницкой области – 3,2 тысяч литров молока с коровы в год).

Вчерашний визит на Винничину Владимир ЛИТВИН осуществил с главой Совета Нацбанка Петром ПОРОШЕНКО. Как сообщает "Обком", продовольственная компания «Поділля» – подразделение компании «Агропродинвест», которая является собственностью ПОРОШЕНКО.

Фото Сергея Светлицкого/УНІАН