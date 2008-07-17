Литвин слез с комбайна и осчастливил корову

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН собственноручно подоил корову в селе Яланец Томашпольского района Винницкой области в хозяйстве продовольственной компании "Подолье".

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО и В.ЛИТВИН находятся в Винницкой области.

В целом в хозяйствах продовольственной компании "Подолье" насчитывается более 2,5 тыс. коров. Средний надой молока от одной коровы - около 8 тысяч литров в год (средний надой молока в Винницкой области – 3,2 тысячи литров молока от коровы в год).

Как сообщал УНИАН, сегодня ЛИТВИН и ПОРОШЕНКО за рулем двух комбайнов приняли участие в сборе урожая возле села Джугастра Крыжопольского района Винницкой области, поля которого относятся к хозяйству продовольственной компании «Подолье».

Справка УНИАН. Продовольственная компания "Подолье" создана в марте 2005 года и является подразделением корпорации компании "Агропродинвест", которая управляет агропромышленными предприятиями в Винницкой области. В состав "Подолья" входит Крыжопольский сахарный завод, а также 18 агроформирований в Крыжопольском, Томашпольском, Тростянецком и Ямпильском районах Винницкой области, которые обрабатывают свыше 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий.