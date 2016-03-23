У Климкина допускают, что голландцы могут не проголосовать за ассоциацию с Украиной из-за терактов в Бельгии

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Вопрос здесь работает на эмоциональном уровне, потому что теракты в Бельгии ассоциируются, прежде всего, с влиянием чего-то извне, то есть когда кто-то приходит извне и разрушает спокойную жизнь, и так в психологии, в восприятии голландцами Украины как раз доминирует то понимание, что Украина находится извне ЕС, то не хочется расширять границы и сферу взаимодействия, но цифр никаких нет пока о том, как повлияли эти события. Я думаю, что это влияние произойдет на Европу. Когда происходит такая атака, естественно для человека и для страны - это закрыться, защитить себя и обрезать возможности для внешнего контакта", - отметил Кулеба.

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Он, однако, заверил, что референдум из-за терактов не перенесут.

"Референдум состоится 6 апреля, осталось недолго. Мы активно работаем, сейчас будет пик и нашей активности в Нидерландах, и активности наших сторонников и активности наших оппонентов", - добавил он.

Активность, по его словам, будет проявляться в публичных мероприятиях, в работе в медиа.

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"Чтобы было понимание, мы находимся в состоянии избирательной кампании, в которой Украина не является официальным участником, и в таких скованных рамках почти не имея официальных возможностей потенциала, мы вынуждены бороться за себя", - отметил посол.