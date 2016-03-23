МИД рекомендует украинцам быть осторожными во время поездок в страны Западной Африки

Прежде всего, речь идет о Буркина-Фасо, Кот-д'ивуаре, Мали, Камеруне.

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, во время пребывания в упомянутых странах Западной Африки гражданам Украины следует избегать мест массового скопления людей (культовых сооружений, известных исторических достопримечательностей, крупных торговых комплексов, базаров, пляжей и т.п.) и пребывания рядом с административными зданиями и полицейскими учреждениями, максимально ограничить передвижение в ночное время и использование местного общественного транспорта, неукоснительно выполнять все указания и рекомендации правоохранительных органов и местных властей, всегда иметь при себе документы, которые удостоверяют личность.

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В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни и здоровью во время пребывания на территории указанных стран гражданам Украины следует безотлагательно обращаться на круглосуточные "горячие линии" соответствующих дипломатических или консульских учреждений Украины, или сообщить об этом на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: (+38 044) 238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Брюссель и столичный регион Бельгии из-за терактов.