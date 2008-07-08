Украинские и молдавские войска учатся действовать при этническом конфликте

В Одесской области начались украинско-молдавские тактические учения механизированных подразделений “Юг – 2008”, на которых военные двух стран отрабатывают совместные действия в зоне условного этнического конфликта.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, учения проводятся на полигоне 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Целью учений “Юг – 2008” определено приобретение личным составом практического опыта в совместных действиях во время выполнения задач в составе многонациональных миротворческих подразделений в зоне этнического конфликта, повышение эффективности в организации и проведении миротворческих операций.

К участию в учениях от Сухопутных войск ВСУ привлечены около 30 военнослужащих. Молдавская сторона представлена таким же количеством участников.

Во время учений военнослужащие обеих стран будут задействованы в организации службы на контрольно-пропускных пунктах, будут заниматься патрулированием и исследованием мест, где произошли аварии, саперной подготовкой, а также оказывать первую медицинскую помощь местному населению. Запланированы также соревнования по огневой подготовке.

В свободное от проведения маневров время представители украинских и молдавских механизированных подразделений будут принимать участие в спортивных соревнованиях.

Украинско-молдавские тактические учения механизированных подразделений “Юг – 2008” продлятся до 12 июля.