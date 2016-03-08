Украина в этом году возобновит сотрудничество с Ираном после 11-летнего перерыва – Зубко

Об этом заявил вице-премьер Геннадий Зубко во время открытия пленарного заседания Межправительственной украинско-иранской совместной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству в Тегеране, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров.

Читайте такжеУ Обамы объяснили, почему отложили принятие новых санкций против Ирана«Проведение V заседания Межправительственной украинско-иранской совместной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству проходит сегодня после длительной паузы в сотрудничестве наших стран. Мы расцениваем это как возможность возобновить диалог по всем актуальным вопросам взаимовыгодного сотрудничества в интересах народов наших государств», - цитирует Зубко пресс-служба.

По словам вице-премьера, подписанный меморандум о сотрудничестве станет основой возобновления двустороннего сотрудничества стран после 11-летнего перерыва.

Зубко отметил, что Украина и Иран имеют широкий спектр потенциальных направлений сотрудничества, в частности: в торговле, финансовой и банковской сферах, авиастроении и судостроении, энергетике, в сфере транспорта, сельского хозяйства, обеспечения кредитов и совместных инвестиций, совместной разведки и добыче полезных ископаемых, строительстве и тому подобное. По его словам, будет продолжено действие конкретных контрактов в машиностроении, авиастроении, инфраструктурных проектов, которые были остановлены вследствие действия санкций.

Пресс-служба Кабмина сообщила, что украинская сторона готова к проведению очередного, шестого заседания Комиссии в Киеве в 2017 году. «Мы ждем иранскую делегацию в следующем году», - цитирует Зубко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, правительственная делегация Украины перенесла визит в Иран, который ранее был запланирован на конец 2015 года, на первый квартал 2016 года, учитывая целый ряд причин, включая необходимость обработки внутренних вопросов – госбюджета и Налогового кодекса. Ключевыми темами переговоров будет продукция машиностроения и сельского хозяйства.

Ранее Министерство экономического развития указывало, что близкая перспектива снятия экономических санкций с Ирана актуализировала вопросы развития украинско-иранского сотрудничества по широкому кругу вопросов. В частности, речь шла об увеличении аграрного экспорта в Иран, сотрудничестве в топливно-энергетической сфере, машиностроении, особенно вагоностроении и самолетостроении, а также в строительстве.