СМИ опубликовали договора компаний Пинчука на поставки санкционных товаров в Иран

Сенсационные обвинения американских СМИ попытался опровергнуть менеджмент компании украинского олигарха Виктора Пинчука - "Интерпайп", разославший заявление о том, что информация о торговых сделках с Ираном – не более чем "происки недоброжелателей, и что компания "напротив, строго следует" санкционному режиму. Однако, в распоряжении уже украинских СМИ попали документы, доказывающие информацию о сотрудничестве "Интерпайпа" с Ираном. Публикуя эти материалы, "Обозреватель" пишет о том, что "обвинения в адрес зятя Кучмы – объективная реальность".

Ограничения, введенные США в отношении железнодорожного и газового секторов промышленности Ирана предусматривают категорический запрет на любые операции для иранской нефтехимической промышленности стоимостью более 1 млн. долл.

Запрещенные сделки с Ираном компания зятя экс-президента Кучмы проводила с 2008-го года. Согласно публикации в американском издании Newsweek, журналисты которого ссылаются на документы, полученные из Украины, Пинчук заработал на сделках по продаже труб в мае 2012 года иранской стороне 1,8 млн.долл. Этой информации уже более чем достаточно, чтобы американское правительство посчитало украинского олигарха нарушителем санкционного режима.

Но, как пишет издание, оказывается, продажей труб украинско-иранский бизнес Пинчука не исчерпывается. Согласно документам, имеющимся в распоряжении "Обозревателя", компании Пинчука торговали не только трубами, но и товарами для железной дороги. Сделки в этой сфере иранской экономики также подпадают под санкционный запрет

Так, в 2008 году ОАО "Интерпайп НТЗ" (с главным офисом в Днепропетровске) подписывает с ООО "Интерпайп Украина" договор, которым первое предприятие поручает второму продажу своей продукции "нерезидентам Украины".

К договору прилагается внушительный перечень счетов во множестве украинских и российских банков.

В июне 2011 года "Интерпайп Украина" заключает еще один контракт – на сей раз с зарегистрированной в ОАЭ компанией, по чистому "совпадению" носящую очень похожее название – INTERPIPE M.E. FZE. В договоре речь идет о покупке все той же "колесной продукции", которую изготавливает днепропетровское предприятие "Интерпайп НТЗ", а также луганский "Лугцентрокуз".

Издание отмечает, что иранская компания "Ferrotec Steel LLP" заплатила Пинчуку 205 500 долларов за поставленные в октябре-ноябре 2011 года черновые бандажи в количестве 500 штук (цена за единицу – 411 евро).

В мае-июне 2012 года в Иран прибывают 200 механически обработанных колес по 530 евро за штуку на общую сумму 106 тыс. евро. Покупатель – все та же "Ferrotec Steel LLP". Параллельно такое же количество на такую же сумму с тем же получателем указано и в приложениях к договору 2008 года.

На таможне для вывоза в Турцию с последующей отправкой в Иран в уже в 2014 году фиксировались отправляемые "Интерпайп Украина" "механически обработанные колеса цельнокатанные" - на 44 тыс.евро в мае. Эти же колеса 6 отдельными накладными были отправлены морем в феврале 2014 года. Общая стоимость – 162 тысячи евро.

Учитывая, что одно из приложений к договору от 2008 года имеет номер №712 – подобных операций было, как пишет Обозреватель, провернуто немало.

Примечательно, что во время активной торговли с Ираном Пинчук не менее активно заручается поддержкой западных политиков. Кроме финансирования Фонда Клинтона, которому в последний раз украинский олигарх пожертвовал 1 млн.долл, господин Пинчук выступил в качестве спонсора других видных политических деятелей.

Сейчас в американской прессе активно обсуждается информация, что желание Пинчука заработать на сделках с Ираном и его активная поддержка Фонда Клинтона может сыграть злую шутку с кандидатом в президенты Хиллари Клинтон.