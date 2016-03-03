Оккупационные "власти" Крыма заявляют, что научились обходить западные санкции

"Нас пугали, пугали и никак санкционно не напугали. Сегодня мы открыты по возможности дать исключительные условия инвесторам. Те санкционные списки и те санкционные решения, которые где-то там принимают, скажу, что по большому счету на крымскую экономику влияния не имеют, как бы кто ни рассказывал сказки в интернете и по телевизору", — заявил "вице-премьер" крымского оккупационного "правительства" Виталий Нахлупин, сообщает РИА Новости.

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"Мы уже знаем, как их (санкции – УНИАН) обойти, и реально на экономику они не влияют", — добавил вице-премьер

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе было создано так называемую Донецкую и Луганскую "народные республики". РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

Также в 2014 году США и ЕС ввели ряд санкций в отношении представителей нелегитимной крымской власти, а в декабре 2014 года президент США Барак Обама распорядился запретить торговлю и инвестирование в оккупированный Россией Крым.