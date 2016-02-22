"Батькивщина" предлагает созвать внеочередное заседание ВР для голосования за отставку Кабмина
Фракция «Батькивщина» обращается к президенту Петру Порошенко и председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману с требованием немедленно созвать внеочередное заседание парламента для голосования за отставку правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила во время пресс-конференции лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
"Мы сейчас откровенно и публично обращаемся к Президенту Украины и обращаемся к председателю Верховной Рады с одним единственным требованием - согласно статье 83 Конституции, где сказано, что внеочередная сессия ВР с указанной повесткой дня созывается единолично председателем ВР или по требованию президента Украины. Кроме того, есть еще возможность собрать треть подписей народных депутатов, но это те же самые фракции президента и премьер-министра", - сказала Тимошенко.
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По ее словам, заседание должно быть с одним пунктом повестки дня - это отставка правительства Арсения Яценюка.
Тимошенко отметила, что есть конституционные инструменты для освобождения от должности премьера, что влечет за собой отставку всего правительства.
"Для этого есть все основания и все инструменты", - сказала она.
Кроме того, Тимошенко отметила, что необходимо пересмотреть стратегию социально-экономического развития, положения коалиционного соглашения и утвердить пошаговое выведение Украины из кризиса.
Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада 247 голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала недоверие Кабмину: за выражение недоверия правительству проголосовали только 194 депутата при необходимых 226.
После этого фракция "Батькивщина" объявила о своем выходе из коалиции.
Следующее пленарное заседание ВР, согласно расписанию, запланировано на 15 марта.