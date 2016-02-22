"Батькивщина" предлагает созвать внеочередное заседание ВР для голосования за отставку Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила во время пресс-конференции лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

"Мы сейчас откровенно и публично обращаемся к Президенту Украины и обращаемся к председателю Верховной Рады с одним единственным требованием - согласно статье 83 Конституции, где сказано, что внеочередная сессия ВР с указанной повесткой дня созывается единолично председателем ВР или по требованию президента Украины. Кроме того, есть еще возможность собрать треть подписей народных депутатов, но это те же самые фракции президента и премьер-министра", - сказала Тимошенко.

Читайте такжеВ "Батькивщине" публикацию стенограммы СНБО назвали попыткой снова "бить" по Тимошенко

По ее словам, заседание должно быть с одним пунктом повестки дня - это отставка правительства Арсения Яценюка.

Тимошенко отметила, что есть конституционные инструменты для освобождения от должности премьера, что влечет за собой отставку всего правительства.

"Для этого есть все основания и все инструменты", - сказала она.

Кроме того, Тимошенко отметила, что необходимо пересмотреть стратегию социально-экономического развития, положения коалиционного соглашения и утвердить пошаговое выведение Украины из кризиса.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада 247 голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала недоверие Кабмину: за выражение недоверия правительству проголосовали только 194 депутата при необходимых 226.

После этого фракция "Батькивщина" объявила о своем выходе из коалиции.

Следующее пленарное заседание ВР, согласно расписанию, запланировано на 15 марта.