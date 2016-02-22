Во время аннексии Крыма Яценюк заявлял, что страны Будапештского меморандума не предоставят военной помощи

Об этом говорится в стенограмме заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 февраля 2014 года относительно ситуации, сложившейся в государстве в конце февраля – в марте 2014 года (вопрос аннексии Автономной республики Крым).

Как следует из стенограммы, Яценюк напомнил, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте из-за не подписания Плана действий относительно членства состоялась военная агрессия России на территории Грузии.

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"Именно это сейчас происходит и с Украиной. К большому сожалению, наши западные партнеры тогда отказались. А сегодня бы ситуация была совсем другой. Сегодня бы уже под Киевом стояло несколько эсминцев военно-морских сил США. Сейчас рассматривать вопрос о присоединении к ПДЧ или к НАТО вообще даже невозможно, потому что это вообще нереально. Они на это не пойдут", - подчеркнул Яценюк.

В этой связи премьер высказал мнение о возможности предоставления Украине военной помощи.

"Я не хотел бы в таком широком смысле говорить об этих вещах, но... ни одна страна, в том числе Будапештского меморандума, не готова сейчас помогать Украине. Они только из Ирака и Афганистана вышли, и то не в полном объеме. Тем более, военный конфликт в центре Европы... Нам придется справляться исключительно собственными силами", - заявил Арсений Яценюк.