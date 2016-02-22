В ЕС считают, что нынешний кризис в Украине предоставляет шанс властям убедить граждан в способности провести изменения

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сегодня в Брюсселе сделала пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

По ее словам, Евросоюз внимательно следит за развитием событий в Украине. "Важно знать, что текущий кризис можно рассматривать как возможность повысить качество работы и убедить граждан, что лидеры Украины способны принять вызов системной трансформации, чего два года назад на Майдане требовал народ. Мы, как ЕС, будем продолжать усилия, направленные на реформы», - заявила Косьянчич.

Читайте такжеШтайнмайер и Эро посетят Украину для изучения внутренней ситуации в стране - МИД Германии

По ее словам, за последние месяцы "украинская власть провела значительную работу, чтобы продвигать повестку дня реформ». «С нашей точки зрения важно, чтобы реформы проводились в соответствии с Соглашением об ассоциации, верховенством права, борьбой с коррупцией и демократической подотчетностью. Необходим дальнейший толчок в направлении реформ, и важно, чтобы работа продолжалась на благо украинского народа", - подчеркнула Косьянчич.

«Мы считаем важным, чтобы в этот критический момент политические лидеры страны удерживали внимание на важной работе в направлении реформ", - обозначила она позицию ЕС.