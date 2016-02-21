Все антикоррупционные органы должны беспощадно бороться с политической коррупцией - Яценюк

«Но дальше нам необходимо бороться с коррупцией, которая касается жизни каждого из вас, - подчеркнул он. – Это тогда, когда у вас требуют взятку в детском саду, в школе, в больнице, на таможне, в налоговой инспекции. Это то, что уничтожает будущее государства и не дает возможности стране повысить социальные стандарты и сделать Украину успешной».

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Глава правительства отдельно остановился на вопросе коррупции в государственных компаниях: «Мы сделали беспрецедентные шаги, когда одна из крупнейших государственных компаний, НАК «Нафтогаз Украины» наконец-то стала прибыльная и в ней нет олигархов, которые высасывали деньги из ваших карманов и перекачивали их на офшоры».

«50 крупнейших государственных компаний получат новых независимых политически незаангажированных руководителей. Мы должны провести процедуру приватизации для того, чтобы привлечь иностранные инвестиции, для того, чтобы создать новые рабочие места и для того, чтобы преодолеть так же политическую коррупцию, которая существует в государственных компаниях», - продолжил Арсений Яценюк.

Он напомнил и о политической коррупции: «Неприемлемо, когда политические партии или отдельные народные депутаты Украины далее кормятся с рук бизнесменов, или так называемых олигархов». Правительство приняло решение, что в текущем году начнется финансирование политических партий исключительно из государственного бюджета.

«Все вновь созданные антикоррупционные органы должны жестко и беспощадно бороться с любыми попытками политической коррупции со стороны чиновников, членов Парламента или каких-либо политических деятелей», - призвал премьер-министр Украины.