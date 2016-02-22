Во время заседания СНБО 28 февраля 2014 года Нарышкин по телефону передавал Турчинову угрозы Путина - стенограмма
Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 28 февраля 2014 года спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин по телефону угрожал тогдашнему исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову жесткими решениями в отношении Украины.
Об этом говорится в стенограмме этого заседания относительно ситуации, сложившейся в государстве в конце февраля – в марте 2014 года (вопрос аннексии Автономной Республики Крым).
Как следует из стенограммы, заседание СНБО было приостановлено из-за звонка Нарышкина.
"Нарышкин мне передал угрозы от Путина. Они не исключают, как он сказал, жестких решений в отношении Украины за преследование россиян и русскоязычных", - сказал Турчинов.
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По итогам телефонного разговора Турчинов заявил, что РФ, вероятно, рассматривает "принятие решения о вводе войск не только в Крым".
Как сказал Турчинов, Нарышкин передал слова Путина, что если погибнет хоть один россиянин, они объявят нас военными преступниками и будут преследовать по всему миру".
"Я ответил, что, начав агрессию против Украины, они уже стали преступниками и будут отвечать перед международным судом", - сказал Турчинов.
К Вашему вниманию часть стенограммы заседания СНБО Украины от 28 февраля 2014 года. Весь документ будет размещен для знаку...Опубликовано Андреем Тетеруком22 февраля 2016 г.