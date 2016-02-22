СНБО рассекретил стенограмму заседания во время аннексии Крыма: предупреждение о войсках РФ и большом арсенале техники

Об этом говорится в стенограмме заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 февраля 2014 года о ситуации, сложившейся в государстве в конце февраля - в марте 2014 года (вопрос аннексии Автономной Республики Крым).

В стенограмме сказано, что, по данным Министерства обороны, которые в то время представил исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх, "под прикрытием учений вооруженных сил Российской Федерации происходит концентрация российских войск вдоль всего российско-украинской границы".

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"Их цель - не просто демонстрация сил, но реальная подготовка к вторжению на нашу территорию: переход и выполнения боевых задач. На Киевском, Харьковском и Донецком направлениях уже сконцентрировано 38 тыс. человек, 761 единица вооруженной танковой техники, 2200 бронированных машин, 720 артиллерийских систем и залпового огня, также до 40 ударных вертолетов и 90 вертолетов боевого обеспечения и 90 самолетов штурмовой авиации. В акватории Черного моря на боевое дежурство вышло 80 военных кораблей РФ", - сообщил Тенюх.