Порошенко надеется, что ВР уже на следующей неделе проголосует последние безвизовые законы

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада на следующей неделе проголосует за пакет законопроектов, направленных на введение безвизового режима с Европейским Союзом.

Об этом он сказал в субботу в Мюнхене после завершения встречи с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем, которая состоялась на полях международной конференции по вопросам безопасности, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Вчера я подписал последний законодательный пакет по безвизовому режиму, и я надеюсь, что он будет проголосован на следующей неделе в парламенте во время сессии», - выразил надежду президент.

При этом Порошенко убежден, что это «откроет дверь для процедуры относительно безвизового режима, что будет жизненно важно для нас».