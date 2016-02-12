Порошенко внес в Раду пакет "неотложных безвизовых" законопроектов

Как отмечается в сообщении, в частности, был внесен проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О прокуратуре» относительно обеспечения прозрачности в организации деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры с целью выполнения рекомендаций Международного валютного фонда», который совершенствует процедуру отбора руководящего состава Специализированной антикоррупционной прокуратуры и повышает гарантии ее независимости и беспристрастности.

Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по выполнению рекомендаций, содержащихся в шестом докладе Европейской комиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, по совершенствованию основ деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» направлен на полную имплементацию Директивы ЕС от 3 апреля 2014 №2014/42/EU об аресте и конфискации предметов преступной деятельности и доходов от нее.

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Проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно выполнения рекомендаций, содержащихся в шестом докладе Европейской комиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, относительно усовершенствования процедуры ареста имущества и института специальной конфискации» направлен на совершенствование процедур ареста имущества и института специальной конфискации и приведения их в соответствие с лучшими европейскими стандартами и практиками.

Принятие Верховной Радой указанных законов уже на следующей пленарной неделе создаст необходимые условия для скорейшего внесения Европейской Комиссией на рассмотрение Совета ЕС и Европейского парламента законодательного предложения об отмене визового режима для граждан Украины, подчеркивается в сообщении.