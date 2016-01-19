Порошенко назначил шестерых глав РГА Винницкой, Кировоградской и Сумской областей

Соответствующие распоряжения размещены на официальном интернет-представительстве главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко назначил шестерых председателей районных государственных администраций Винницкой, Кировоградской и Сумской областей. Соответствующие распоряжения размещены на официальном интернет-представительстве главы государства. Читайте такжеПрезидент подписал закон, который дает старт реформе системы госуправления В частности, Иван Стефанцов назначен председателем Бершадской РГА Винницкой области, Людмила Марцын - председателем Теплицкой РГА Винницкой области, Александр Мороз - председателем Компаниевской РГА Кировоградской области, Владимир Верещагин - председателем Белопольской РГА Сумской области, Руслан Лаврик - председателем Недрыгайловской РГА Сумской области и Геннадий Дорошенко - председателем Сумской РГА Сумской области.

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