Порошенко назначил тележурналиста и политика Шевченко послом Украины в Канаде

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В сообщении отмечается, что во время встречи с новоназначенным послом президент подчеркнул стратегическую важность задач посла в стране, в которой «украинский фактор играет наибольшую роль за пределами нашего государства».

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Президент пожелал Шевченко сделать все для укрепления и развития украинско-канадских отношений: «Уверен, что твой молодой энтузиазм, политический опыт и желание работать создадут мощный базис для дальнейшего эффективного развития наших отношений». Глава государства отметил, что нынешние отношения Украины и Канады находятся на очень высоком уровне взаимного доверия и поддержки.

Президент также напомнил, что Канада была одной из первых стран, которая в условиях агрессии России «молниеносно» предоставила Украине военно-техническую помощь, и является одним из мощнейших адвокатов и надежным партнером Украины в мире.

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Шевченко поблагодарил за доверие и заверил президента в полном понимании ответственности своей новой миссии. Он также очертил главные приоритеты в своей работе: политическая поддержка, которая будет гарантировать, что Канада и в дальнейшем будет оставаться лидером в международной коалиции в защиту Украины, военно-техническое сотрудничество и зона свободной торговли, которая требует наполнения реальными инвестиционными проектами.

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В сообщении отмечается, что Шевченко был народным депутатом Верховной Рады 5-го, 6-го и 7-го созывов. Он также активный участник Революции Достоинства, один из основателей «5 канала», обладатель премий «Телетриумф» и Press Freedom Award («Репортеры без границ»).