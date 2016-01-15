МИД возмутился визитом в оккупированный Донецк депутатов-коммунистов из Чехии

14:06, 15 января 2016
Политика
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Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с незаконным въездом на территорию Украины и посещение временно оккупированного Донецка граждан Чехии, которые являются депутатами парламента этой страны.

Фото: Facebook МИД

Об этом говорится в сообщении министерства.

Ведомство отмечает, что речь идет о депутатах из фракции Коммунистической партии Чехии и Моравии нижней палаты парламента Чехии Зденеке Ондрачеке и Станиславе Мацковике.

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МИД обращает внимание, что эта поездка не была согласована с украинской стороной и совершена с нарушением норм украинского законодательства, которые регламентируют порядок въезда в Украину. К нарушителям будут применены предусмотренные законом ограничения.

Украинское внешнеполитическое ведомство призывает чешские правительственные, парламентские и общественные круги публично отмежеваться от подобных провокаций, которые расценивает как проявление неуважения к государственному суверенитету Украины и пренебрежение официальной позицией Чехии и Европейского Союза по осуждению агрессии РФ против Украины.

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