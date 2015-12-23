Саакашвили действует, как Мишка Япончик - нардеп

Об этом сегодня заявил представитель фракции БПП Дмитрий Голубов, выступая с парламентской трибуны.

"Сегодня грузинские "реформаторы" начинают новую практику грязных надбавок чиновникам", - сказал он.

По словам народного депутата, грузинское хакерская группировка "Хинкали" выяснило, что ежемесячно черные надбавки получают около 70 чиновников.

"Зарплаты от 442 долларов до 2347 долларов ежемесячно получают лояльные грузинской команде чиновники. Сегодня стало известно больше, что общая сумма выплат порядка 80 тыс. долларов. Это десятый эшелон чиновников", - сказал Голубов.

"А что первый эшелон? Сакварелидзе, Лорткипанидзе, Чіндаладзе. Откуда у реформаторов 80 тыс. долларов? Это банальное уклонение от уплаты налогов и коррупция. Эти деньги раздаются в административном центре", - подчеркнул он.

Представитель БПП пообещал передать сегодня список всех фамилий чиновников, которые "взяли грязные деньги".

Нардеп также продемонстрировал письмо с одного из благотворительных фондов за подписью советника одесского губернатора с просьбой предоставить средства в миллионы гривен.

"Что скажет на это Саакашвили, что это не подпись его советника? Это в Грузии это "чушь", а в Украине это называется коррупция, вымогательство и рэкет. Какой антикоррупционный форум вы будете проводить, о чем там будет идти речь, о чем вы будете рассказывать, как через помещение центра админуслуг отмыть 200 тысяч долларов? Или как украсть деньги из благотворительного фонда, или как привезти певицу за деньги украинской армии?", - подчеркнул народный депутат.

"Можно констатировать факт, что "Мишка Грузинчик" продолжает дело "Мишки Япончика" (известного одесского вора начале XX века. - ред.), лишь поставил это дело на государственные рельсы. И дело государства ликвидировать эту банду с депортацией на родину", - резюмировал Дмитрий Голубов.