Порошенко анонсировал перезагрузку правительства, поскольку не все министры оправдывают ожидания украинцев
Президент Петр Порошенко анонсировал перезагрузку правительства, потому что не все министры оправдывают ожидания общества. Кроме этого он заявил, что все возможное для укрепления коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время форума депутатов местных советов от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».
Читайте такжеЛуценко заявил, что голосование в Раде за отставку Яценюка не состоится и предположил обновление Кабмина«Перезагрузка правительства будет, потому что не все министры сегодня оправдывают и соответствуют тем критериям, которые ждет от них общество», - заявил он.
Кроме этого, президент подчеркивает необходимость сохранения нынешней коалиции как главной политической конструкции для внедрения реформ.
"Сохранение этой коалиций как главной политической конструкции для внедрения реформ и политической стабильности является определяющим фактором для принятия решений, в том числе, кстати, и кадровых решений", - сказал он.
Петр Порошенко отметил, что сделает все возможное для укрепления коалиции. «Солидарность», «Народный фронт», «Самопомич», «Батькивщина» - это и есть сегодняшняя власть и мы несем общую ответственность за судьбу страны. И наше единство - это залог успеха реформ», - заявил он.
«Я делал, делаю и буду делать все от меня зависящее для того, чтобы укреплять коалицию», - добавил Петр Порошенко.