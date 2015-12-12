Луценко: на сегодняшний день не стоит вопрос об изменении формата коалиции

16:46, 12 декабря 2015
Политика
716 0

Член Центрального совета партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность”, лидер фракции "БПП" в Верховной Раде Украины Юрий Луценко заявляет, что на сегодняшний день не стоит вопрос об изменении формата коалиции.

Луценко / фото facebook.com/LlutsenkoYuri

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Форуме депутатов местных советов от партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность” в Киеве.

Читайте такжеВ "Народном фронте" прокомментировали инцидент с Яценюком и Барной в Раде"Парламент сейчас находится в точке турбулентности. Парламентская коалиция с трудом находит возможность голосовать за чрезвычайно важные законы", - сказал Луценко и подчеркнул необходимость командной работы в ВР.

Луценко заверил, что фракция "БПП" "была и остается партнером "Народного фронта", "Самопомочи" и "Батькивщины" как составляющих парламентской коалиции.

"Хочу еще раз заявить, что никаких других форматов для работы над строительством европейской Украины не существует", - сказал лидер фракции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter