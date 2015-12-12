Луценко: на сегодняшний день не стоит вопрос об изменении формата коалиции
Член Центрального совета партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность”, лидер фракции "БПП" в Верховной Раде Украины Юрий Луценко заявляет, что на сегодняшний день не стоит вопрос об изменении формата коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Форуме депутатов местных советов от партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность” в Киеве.
Читайте такжеВ "Народном фронте" прокомментировали инцидент с Яценюком и Барной в Раде"Парламент сейчас находится в точке турбулентности. Парламентская коалиция с трудом находит возможность голосовать за чрезвычайно важные законы", - сказал Луценко и подчеркнул необходимость командной работы в ВР.
Луценко заверил, что фракция "БПП" "была и остается партнером "Народного фронта", "Самопомочи" и "Батькивщины" как составляющих парламентской коалиции.
"Хочу еще раз заявить, что никаких других форматов для работы над строительством европейской Украины не существует", - сказал лидер фракции.