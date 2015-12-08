Соболев призвал Раду на этой неделе назначить перевыборы мэра Кривого Рога

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

"Давайте на этой неделе назначим новые выборы в Кривом Роге", - сказал депутат, обращаясь к коллегам.

Соболев напомнил, что с соответствующим обращением вчера выступила Криворожская городская территориальная избирательная комиссия.

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Как сообщал УНИАН, согласно официальным результатам второго тура выборов мэра Кривого рога, городским головой 15 ноября был избран представитель "Оппозиционного блока", действующий мэр Юрий Вилкул, получивший 89 209 голосов избирателей. Его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог получил 88 457 голосов.

По заявлению представителей "Самопомочи" было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог) по фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов мэра Кривого Рога.

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При этом председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил, что у Центризбиркома нет оснований ставить под сомнение законность действий городской избирательной комиссии Кривого Рога по установлению результатов выборов мэра.

26 ноября Верховная Рада создала ВСК по проверке нарушений во время выборов Криворожского городского головы.

7 декабря вице-спикер парламента Оксана Сыроид заявила, что ВСК видит основания для проведения повторных выборов в Кривом Роге.

Кроме того, 7 декабря Криворожский горизбирком принял решение обратиться к парламенту с просьбой о назначении новых выборов мэра города.