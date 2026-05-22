Пять знаков Зодиака ждет резкий поворот в личной жизни: кто встретит любовь

В списке есть Рак и Овен.

Отношения пяти знаков Зодиака заметно улучшатся на неделе с 25 по 31 мая 2026 года. Этот период станет временем, когда в личной жизни начнут происходить важные сдвиги – независимо от того, планировались они или нет, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Речь не обязательно будет идти о разрывах или резких переменах. Скорее, о естественном процессе роста, когда отношения начнут меняться и выходить на новый уровень. Во вторник, 26 мая, Луна образует квадрат с Венерой, создавая поворотный момент, который подтолкнёт к действиям. А в воскресенье, 31 мая, Голубое полнолуние в Стрельце усилит эмоции и поднимет вопросы выбора, роста и внутреннего исцеления.

Рак

С 25 мая Раки начнут усиливать эмоциональную и духовную связь в отношениях. Во вторник, 26 мая, Северный узел в Рыбах выровняется с Солнцем в Близнецах и откроет возможности для более глубокого понимания партнёра. Даже если отношения начинались на практической основе, со временем вы начнёте ощущать более тонкую, почти судьбоносную связь. Вы начнёте пробовать новые формы общения, обсуждать темы, которых раньше избегали, и расширять эмоциональный контакт. Если вы одиноки, вы начнёте больше доверять интуиции и внутренним ощущениям. Появится желание выходить из привычного круга, пробовать новое и не бояться спонтанных решений. События этого периода начнут восприниматься как значимые и направляющие.

Овен

С 26 мая Овны получат возможность для важного разговора в отношениях. Луна в Весах выровняется с Меркурием в Близнецах, и вы начнёте говорить честно – как с партнёром, так и с собой. Вы перестанете скрывать эмоции и начнёте воспринимать чувствительность как силу, а не слабость. Вы создадите пространство для откровенности и начнёте делиться своими переживаниями и ожиданиями, позволяя партнёру делать то же самое. Если вы одиноки, вы можете получить внимание и сообщения от человека, который давно о вас думает. Это может быть как новый знакомый, так и человек из прошлого. Вы начнёте понимать, что привлекаете искренний интерес, и научитесь принимать внимание без сомнений.

Стрелец

Гороскоп на неделю для Стрельцов сулит, что в их жизни усилится потенциал для более глубокой и осознанной любви. Астероид Церера в Близнецах запустит процессы, которые помогут лучше понимать партнёра и выстраивать более зрелые отношения. Вы начнёте яснее видеть свои границы и поймёте, что безусловная любовь не означает отсутствие личных границ. Постепенно отношения выйдут на более честный и устойчивый уровень. Если вы одиноки, вы перестанете соглашаться на меньшее и начнёте чётко понимать, чего заслуживаете. Вы станете более разборчивыми и откроетесь к отношениям, в которых будет присутствовать забота и взаимность.

Козерог

С 28 мая Козероги начнут пересматривать приоритеты в личной жизни. Венера в Раке в квадрате с Сатурном в Овне подтолкнёт к тому, чтобы больше внимания уделять важным отношениям. Вы начнёте активнее проявлять чувства и постараетесь не оставлять недосказанности. В отношениях вы сделаете шаги навстречу партнёру, чтобы укрепить связь и избежать недопонимания. Если вы одиноки, вы начнёте осознавать необходимость действовать активнее. Вы перестанете откладывать личную жизнь на потом и постепенно начнёте выстраивать баланс между обязанностями и поиском отношений.

Близнецы

С 31 мая Близнецы начнут отпускать прошлый опыт и переходить на новый этап в личной жизни. Полнолуние в Стрельце поможет завершить внутренние процессы и переосмыслить отношения. Вы начнёте видеть, насколько сильно изменились с конца прошлого года, и станете более уверенными в своих чувствах и выборе. Отношения либо перейдут на новый уровень, либо естественно трансформируются. Если вы одиноки, вы завершите период внутреннего восстановления и начнёте открываться новым знакомствам. Появится готовность снова впускать любовь в свою жизнь и двигаться дальше без страха.

