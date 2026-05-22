ВСУ охотятся на технику россиян немецкими дронами с искусственным интеллектом, – СМИ

Источник сообщает об уничтожении вражеского "КамАЗа" и поражении российских танков, грузовиков и самоходных артиллерийских установок.

На Покровском направлении украинские военные активно тестируют в боевых условиях новые немецкие ударные дроны HX-2, оснащенные искусственным интеллектом, передает DW.

Речь идет о том, что беспилотники от многомиллиардного стартапа из Баварии Helsing поставляются тысячами для ВСУ при финансировании немецкого правительства, а вскоре специальную модификацию этого оружия получит и Бундесвер.

В начале года западные СМИ цитировали критику относительно технических недостатков и низкого процента попаданий во время прошлогодних испытаний дронов, однако производитель это опроверг.

Военные 2-го батальона беспилотных систем "Инквизиция" 59-й отдельной штурмовой бригады подтверждают, что дрон адаптируют к реалиям войны, а разработчики мгновенно реагируют на замечания в чате поддержки.

По словам техника экипажа, "это самый быстрый сапорт в его жизни!".

Ранее это же подразделение успешно работало с предыдущей совместной моделью HF-1 (первая партия составляла 4000 единиц), которая после быстрой доработки начала поражать более 50% целей.

В начале 2025 года компания заявила о планах передать Украине еще 6000 новых дронов HX-2 полностью собственной разработки с дальностью полета до 100 км.

По мнению командира экипажа с позывным "Блэк", этот боеприпас имеет существенные конструктивные преимущества:

"Он дает нам большое преимущество в воздухе – врагу сложнее его сбить".

Благодаря четырем двигателям впереди дрон очень быстр и маневрен, может заходить на объект под углом 45 градусов и взрывается еще до столкновения благодаря встроенному лидару. Главная фишка – искусственный интеллект. Обычно бойцы летят к целям, которые им "подсвечивают" разведывательные крылья, что также необходимо для внутренней системы мотивации "Е-баллов" (их начисляют за видеоподтверждение поражения техники, чтобы потом менять на новые средства). Однако ИИ способен действовать автономно.

Как объясняет "Блэк":

"Система HX-2 может самостоятельно обнаруживать цели по пути – она выделяет их красными квадратиками. Хотя пока не разбирается, это уже уничтоженная цель или нет. Мы можем кликнуть на этот красный квадратик и рассмотреть цель поближе".

Если оператор одобрил цель, ИИ сам выставляет угол, добавляет газ и ведет борт. В случае пересечения зоны подавления РЭБ на пути к уже захваченной цели, вражеские помехи на него не влияют.

По имеющимся данным, во время боевой работы возникают и трудности. Экипаж тщательно выбирает дни для полетов из-за погоды, ведь лететь приходится на десятки километров в тыл РФ на оккупированную Донецкую область. Иногда случаются сбои еще на старте, например, не запускается двигатель из-за проблем связи с наземной станцией. Были и накладки, когда наземная станция конфликтовала со станцией другого экипажа.

Несмотря на это, при лучших погодных условиях HX-2 работает отлично. По информации из источника, бойцы уже уничтожили вражеский КамАЗ, а на официальном видео батальона зафиксировано поражение танков, грузовиков и САУ россиян.

В январе Bloomberg отмечал, что Берлин приостановил заказ HX-2 до запроса от Минобороны Украины (ведомства ситуацию не прокомментировали), но сотрудничество продолжается. У россиян пока нет аналогов немецкому дрону, ведь у вражеских "Lancet", как и у "Булавы", RAM X или Hero 400, двигатель расположен сзади.

Сотрудничество Украина – Германия

Ранее УНИАН писал, что украинская оборонная компания Fire Point сообщила об интересе Германии к ее дальнобойным ракетам "Фламинго", которые могут рассматриваться как потенциальная замена американских Tomahawk.

По словам соучредителя компании Дениса Штилермана, Берлин уже финансирует часть украинских разработок и обсуждает возможность расширения сотрудничества в области ракетных систем. Он отметил, что Германия проявляет значительный интерес не только к дронам FP-1 и FP-2, но и к технологиям дальнего поражения.

Производство "Фламинго" в Украине уже насчитывает сотни единиц в месяц и может быть масштабировано при условии дополнительных заказов.

