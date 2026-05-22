Из оккупированных Алешек 6 тысяч человек эвакуируют на свободную территорию, – Лубинец

Речь идет как о жителях города, так и о населении ближайших поселков.

Около 6 тысяч гражданских украинцев, оказавшихся в российской блокаде в городе Алешки и прилегающих населенных пунктах в Херсонской области, будут эвакуированы на подконтрольную Украине территорию. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает "Укринформ".

По его словам, переговоры об эвакуации около 6 тысяч гражданских лиц, включая 200 детей, состоялись еще 15 мая. Осталось только объявить режим тишины на этом участке фронта.

"На сегодняшний день технически мы обсудили все вопросы. Мы ждем от российской стороны дату, когда будет запущен процесс прекращения огня и начнется физическая эвакуация", - отметил Лубинец.

При этом чиновник уточнил, что людей будут эвакуировать именно на подконтрольную Украине территорию. Поскольку Алешки отрезаны от свободной территории руслом Днепра, эвакуация будет проходить в два этапа.

"Граждане Украины должны быть сначала эвакуированы непосредственно из этих населенных пунктов в условно безопасное место, откуда их заберет украинская сторона и вернет на территорию, контролируемую украинским правительством", – отметил он.

Омбудсмен также подтвердил, что сейчас в Алешках происходит гуманитарная катастрофа.

"Там каждый день, по моей информации, люди не просто находятся под угрозой гибели, там каждый день это происходит. То есть люди сидят в подвалах, там ведутся активные боевые действия, бомбардировки, там применяются дроны, там практически закончилась еда, там недостаточно питьевой воды. На мой взгляд, эта гуманитарная катастрофа там уже длится несколько месяцев", – отметил он.

По словам Лубинца, в последнее время ситуация существенно ухудшилась, но верифицировать количество погибших пока невозможно.

Ситуация в Алешках

Как писал УНИАН, по данным Алешковской городской военной администрации, зимой и весной горожане массово умирали от холода и голода из-за полного уничтожения коммунальной инфраструктуры, нехватки еды и медикаментов. Продукты в город почти не завозят, а даже базовые товары продавали по завышенным ценам. Получить обещанные оккупационными властями выплаты почти невозможно, поскольку для этого нужно ехать в Скадовск по дороге, которая постоянно подвергается обстрелам.

По сообщениям местных жителей, российские военные отбирали у них запасы еды, а людей, которые пытались их защитить, избивали или убивали. По оценкам городской администрации и волонтеров, в городе сейчас остаются около 1700–2000 гражданских из довоенных 24 тысяч.

