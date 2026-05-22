Новый топливный кризис: в оккупированном Севастополе ввели ограничение на продажу бензина

Назначенный Кремлем "губернатор" временно оккупированного Севастополя попросил отнестись к ситуации с пониманием

Во временно оккупированном россиянами Севастополе ввели талоны на продажу дизельного топлива и ограничили отпуск бензина до 20 литров в одни руки из-за результативных ударов украинских дронов по НПЗ России, пишет The Moscow Times.

Как написал в своем Telegram-канале "губернатор" Михаил Развожаев, ограничение касается крупнейшей сети АЗС города – ТЭС.

"Сейчас существуют определенные логистические сложности, причины которых известны. Чтобы избежать ажиотажа, как и в прошлый раз, вводим меру, которая уже доказала свою эффективность", – написал Развожаев.

Видео дня

"Губернатор" также попросил местных жителей "отнестись к ситуации с пониманием" и "не создавать искусственный ажиотаж".

The Moscow Times отмечает, что проблемы с топливом наблюдаются не только на временно оккупированной территории Украины. Ранее на отсутствие бензина марок АИ-92 и АИ-95 на автозаправках стали жаловаться в Рязани.

"Перед работой проехал три заправки в Октябрьском районе, не нашел 95-го. При этом заправщик в "Полном баке" сказал, что льготы по скидочной карте теперь не действуют. За мной подъехал водитель и сказал, что и 92-го нет на многих заправках", – рассказал журналистам о ситуации с топливом местный житель.

Между тем в Минэнерго РФ заявили, что ситуация с поставками бензина и дизеля на АЗС остается "стабильной и контролируемой", а перебоев с обеспечение регионов "не зафиксировано". В Кремле тоже не видят рисков топливного кризиса на фоне ударов украинских дронов по росссийским НПЗ.

"В каких-то районах может сокращаться производство. Это, кстати, связано и с сезонными профилактическими работами. Но в целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой", – утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Атаки на российские НПЗ - последние новости

По данным СМИ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские НПЗ становились мишенями более 150 раз. В результате ударов украинских дронов производство нефтепродуктов было сокращено или остановлено почти на всех крупных нефтеперерабатывающих заводах в центральной России.

Полностью остановили работу Рязанский и Московский НПЗ, а также "Киришинефтеоргсинтез" ("Кинеф") в Ленинградской области.

При этом ряд других российских НПЗ, которые могли бы компенсировать потерю нефтепродуктов с поврежденных заводов в центральной ‌части РФ, были атакованы и остановлены либо работают не на полную мощность. В частности, в настоящее время простаивает НПЗ "Пермнефтеоргсинтез", который может перерабатывать 13 млн тонн нефти в год, а Новокуйбышевский НПЗ (8 млн тонн в год) работает примерно на ‌четверть мощности.

Вас также могут заинтересовать новости: