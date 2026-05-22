Альтернатива бетону: запрещенный почти 100 лет материал возвращается в строительство

Этот строительный материал обеспечивает в 15 раз более высокую теплоизоляцию, чем бетон.

Промышленная культура, использование которой почти столетие подвергалось строгим ограничениям, возвращается в строительную отрасль в качестве разрешенного материала для теплоизоляции зданий. Речь идет о костробетоне, пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что Международный совет по строительным нормам недавно одобрил использование конопляно-известковых конструкций для включения в Международный жилищный кодекс. Теперь строительные компании во многих странах мира могут применять подобные материалы в жилых зданиях без необходимости получения специальных инженерных разрешений.

В издании напомнили, что внутреннее ядро стебля конопли состоит из древесного вещества, известного как луб. Когда эту сердцевину отделяют от наружных волокон растения, сырье смешивается с гидроксидом кальция и водой для запуска процесса химического отверждения.

Видео дня

Технический анализ, проведенный в 2025 году, показал, что известковое связующее покрывает пористую конопляную костру, создавая легкую матрицу. Со временем известь реагирует с углекислым газом в воздухе, подвергаясь процессу карбонизации, который постепенно превращает связующее в карбонат кальция.

В результате получается композитный материал, который обладает теплоизоляционными свойствами, которые могут быть в 15 раз выше, чем у стандартного бетона. Эта тепловая эффективность помогает стабилизировать температуру в помещении за счет снижения скорости теплопередачи через наружные стены дома.

В издании добавили, что этот материал обладает специфическими характеристиками по работе с влагой, известными как гигроскопичность. Открытая пористая структура позволяет стенам поглощать водяной пар из внутренних помещений в периоды высокой влажности.

Кроме того, некоторые ученые считают, что эта быстрорастущая культура поглощает углерод с такой скоростью, что конечный материал после сборки может достичь углеродно-отрицательного профиля. Объем углекислого газа, улавливаемого и хранящегося в тканях растения, часто превышает общий объем выбросов, образующихся при уборке урожая, переработке и транспортировке материала.

Также исследования показали, что сельскохозяйственный цикл этой культуры требует меньшего количества химикатов, чем многие стандартные промышленные материалы. Растения конопли достигают зрелости в течение 90–120 дней, что позволяет фермерам быстро чередовать культуры, а глубокая корневая система способствует стабилизации верхнего слоя почвы.

Многие опытные строители подчеркивают, что материал нельзя использовать для фундаментов, укладываемых ниже уровня грунта. Длительный прямой контакт с влажной почвой мешает известковому вяжущему дышать должным образом, что со временем может привести к разложению органических конопляных волокон.

Главной преградой на пути к массовому применению этого материала могут стать инфраструктурные ограничения. Специализированная техника, необходимая для переработки сырых стеблей конопли, по-прежнему дефицитна во многих странах мира.

В Аргентине изобрели "магнитный" цемент

Ранее 29-летний аргентинский изобретатель Марко Агустин Секки разработал Ironplac – намагничиваемый строительный материал, который призван позволить стенам удерживать предметы на магнитной основе без гвоздей и шурупов.

Первые пилотные испытания показали, что эта идея – нечто большее, чем просто эффектная демонстрация. Однако проект все еще находится в стадии разработки.

Вас также могут заинтересовать новости: