Украинские дроны нанесли удары по важным объектам РФ на оккупированных территориях, – эксперт

Речь идет о российском центре подготовки операторов БПЛА и отеле, в котором располагается штаб ФСБ РФ.

Силы обороны Украины нанесли мощные удары с помощью дронов по оккупированной территории нашей страны – населенным пунктам Снежное и Геническая Горка, где готовили российских операторов БПЛА, а в местном отеле на побережье дислоцировался штаб ФСБ РФ. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров в интервью проекту The Breakfast Show.

"В Снежном находился и, очевидно, находится до сих пор, никуда его не перевели..., центр, в котором дислоцируется батальон "Ахмат-Север". Это батальон, созданный в Чечне по приказу Рамзана Кадырова, и подчиняется он Алаудинову – командующему всех чеченских формирований в оккупированной Украине", – сказал эксперт.

Одновременно на территории этого объекта действовал центр подготовки операторов дронов. Здание, в котором располагался этот центр, было поражено и уничтожено: туда долетели из Украины 11 беспилотников, каждый из которых нес примерно 100 кг взрывчатки, добавил Федоров.

Как отметил аналитик, очевидно, весь этот комплекс площадью 2,5 тысячи квадратных метров разрушен. Потери россиян составили 60 человек убитыми, в том числе начальника центра.

"На оккупированной территории Украины – в Донецкой и Луганской областях – расположены еще два таких центра. Скорее всего, они тоже вскоре станут объектом такого же удара, какой был нанесен по центру в Снежном", – рассказал Федоров.

Второй удар ВСУ нанесли по базе отдыха или курортно-развлекательному комплексу "Престиж", который расположен в селе Геническая Горка в Херсонской области.

В этом районе, отметил эксперт, расположено большое количество различного рода пансионатов и отелей. После того как РФ в 2022 году вторглась в Украину, значительная часть этих рекреационных объектов была занята российскими военными и спецслужбами, прежде всего Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

Как резюмировал Федоров, можно предположить, что в здании сгоревшего "Престижа" также был расположен, в частности, штаб ФСБ, который планировал операции российских спецназовцев на оккупированной территории Украины и, возможно, за ее пределами, и руководил ими.

"Но теперь не руководит, теперь там уже ничего не осталось", – подчеркнул он.

Уничтожение центра дронов

Как писал УНИАН, ВСУ уничтожили центр подготовки российских операторов БПЛА на оккупированной Донецкой области, в ходе одной операции было ликвидировано 65 курсантов. Как сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди, в городе Снежное, оккупированном с 2014 года, 78-й полк спецназначения "Север-Ахмат" 42-й дивизии армии РФ создал учебный центр для своих операторов дронов. Двухэтажное здание, в котором россияне разместили личный состав, также было местом хранения беспилотников и боевых частей.

Также Силы обороны нанесли удар по штабу спецназовцев ФСБ РФ в Херсонской области – убито и ранено около 100 оккупантов.

