Трижды облетел планету: что известно о самом громком звуке в истории Земли

Извержение Кракатау в 1883 году вызвало ударную волну силой около 310 децибел и стало самым громким событием, когда-либо зафиксированным на планете.

Извержение вулкана Кракатау в 1883 году считается самым громким событием, когда-либо зафиксированным на Земле. Мощность взрыва была настолько колоссальной, что звук трижды облетел планету, а его слышали на расстоянии почти 4800 километров, пишет Indian Defence Review.

По оценкам исследователей, взрыв вулкана достигал примерно 310 децибел – это настолько экстремальный уровень, что ученые скорее описывают его как ударную волну, а не обычный звук.

Извержение произошло 20 мая 1883 года на территории современной Индонезии и высвободило энергию, эквивалентную примерно 200-мегатонному взрыву. Катастрофа привела к гибели около 60 тысяч человек.

Видео дня

Даже на расстоянии 160 километров уровень шума оценивали примерно в 172 децибела – этого достаточно для мгновенного серьезного повреждения слуха.

Капитан британского судна RMS Norham Castle, которое находилось примерно в 64 километрах от вулкана, описывал взрыв как апокалиптический. По его словам, ударная волна была настолько сильной, что у многих членов экипажа повредило барабанные перепонки.

Извержение также имело глобальные атмосферные последствия: очевидцы сообщали об изменении цвета Солнца и Луны из-за огромного количества пепла в атмосфере.

Царь-бомба – самый громкий звук, созданный человеком

Самым мощным искусственным взрывом в истории остается детонация "Царь-бомбы" Советским Союзом в 1961 году. Мощность взрыва составила 50 мегатонн – примерно в 3800 раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму. По оценкам, звук достигал около 224 децибел.

Для сравнения: человеческое дыхание составляет около 10 децибел, а электродрель – примерно 95 децибел.

Еще один рекордсмен – Тунгусский взрыв

Среди самых мощных природных явлений также называют Тунгусский взрыв, произошедший в 1908 году над Сибирью.

Взрыв повалил лес на огромной территории и, по оценкам, достигал около 300 децибел. Ударную волну ощущали за десятки километров, а звук был слышен примерно за тысячу километров от эпицентра.

Почему децибелы трудно представить

Шкала децибел является логарифмической, поэтому даже небольшое увеличение числа означает колоссальный рост силы звука.

Например, звук, который на 20 децибел громче другого, фактически в 100 раз мощнее. Именно поэтому взрыв Кракатау до сих пор считают одним из самых экстремальных природных явлений в истории человечества.

Вас также могут заинтересовать новости: