Венгрия снова запретила импорт украинских сельхозпродуктов

Новое правительство Венгрии по ошибке допустило истечение срока действия запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, после чего объявило о планах его восстановления. Об этом пишет Euractiv.

Отмечается, что в нарушение законодательства ЕС Венгрия, Польша и Словакия в 2023 году ввели односторонние торговые ограничения на ряд украинских товаров и сохранили их, несмотря на неоднократные предупреждения Европейской комиссии.

Однако венгерские ограничения ненадолго истекли вскоре после прихода к власти правительства Петера Мадьяра из-за, как заявили чиновники, процедурной ошибки.

"Санкции были отменены из-за законодательной ошибки", - заявил представитель правительства, добавив, что кабмин Мадьяра принял "срочные меры" для быстрого восстановления запрета.

Важно, что риторика в отношении импорта украинской продукции мало изменилась по сравнению с риторикой правительства Виктора Орбана.

В Венгрии был введен односторонний запрет в рамках ряда "чрезвычайных законов" правительства Орбана, срок действия которых истек 14 мая. Новому парламенту пришлось пересмотреть почти 1000 указов, чтобы предотвратить их утрату, заявил пресс-секретарь, и запрет на импорт был случайно "не учтен".

Восстановление запрета

Столкнувшись с растущим давлением со стороны фермеров, министр сельского хозяйства Венгрии Сабольч Бона поспешил обвинить правительство Орбана в том, что оно оставило страну в правовой неопределенности. Он написал:

"Хотя они годами громко заявляли о защите фермеров, они не обеспечили, чтобы правила, ограничивающие импорт украинской сельскохозяйственной продукции, оставались безопасными и законными".

Бона подтвердил, что "Тиса" не позволит украинскому импорту "ставить под угрозу средства к существованию" местных фермеров.

Отмечается, что запрет распространяется примерно на 20 категорий товаров, включая говядину, свинину, птицу, яйца, семена подсолнечника, кукурузу, пшеницу, ячмень, муку и рапсовое масло. Бона добавил, что мед, вероятно, будет включен в окончательный список.

Карин Карлсбро, ведущий депутат Европарламента по торговым отношениям между ЕС и Украиной, заявила, что "глубоко сожалеет" о решении Венгрии сохранить "запрет на незаконный импорт".

"Европейский парламент давно призывает Европейскую комиссию занять более жесткую позицию в отношении государств-членов, нарушающих правила ЕС", - сказала она, добавив, что поднимет этот вопрос с комиссаром по торговле Марошем Шефчовичем.

Заявления Мадьяра об Украине

Ранее Мадьяр заявил, что международные гарантии безопасности Украины, заложенные в Будапештском меморандуме, не были выполнены. Теперь необходимо предоставить стране убедительные гарантии безопасности.

