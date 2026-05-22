Кейс 'Маркетопта' показал, что прятать крупный бизнес за ФОПами больше не получится, - Гетманцев

Эра крупных торговых сетей, которые годами маскировались под тысячи индивидуальных предпринимателей, неумолимо уходит в прошлое. Похоже, главный детинизатор страны одержал еще одну убедительную победу над финансовым схематозом.

Сеть продуктовых магазинов "Маркетопт" и "Оптовичок" после визита правоохранителей капитулировали и объявили о радикальном изменении операционной модели. Компания официально отказывается от практики выдачи двух чеков на один товар и искусственного дробления бизнеса, которая помогала годами скрывать прибыль от налогообложения.

Ситуация вызвала оживленное обсуждение в кабинетах власти. Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев иронично прокомментировал оправдания ритейлеров, которые назвали работу через подставных лиц "пробелами в законодательстве", а не преступлением. Народный депутат отметил, что сеть заявила о прекращении преступления по уклонению от налогообложения, которое совершала, потому что это якобы не было преступлением, а сообразительным использованием законодательных лазеек.

Он добавил, что, по мнению владельцев, выдавать себя за крошечный бизнес, имея более 400 точек продаж и покупая документы у физических лиц, нормы позволяют, лишь бы иметь к этому талант и склонность. Однако детективы БЭБ быстро убедили изобретателей в обратном. По словам парламентария, теперь компания больше не будет выписывать по два чека на кассе и другим этого делать не советует.

Следствие установило, что для уклонения от уплаты НДС компания задействовала более 3500 предпринимателей, оформленных на собственных сотрудников, студентов и пенсионеров. Специальные кураторы вели черную бухгалтерию и тщательно следили, чтобы лимиты оборотов не превышали разрешенные для упрощенной системы уровни. В ходе следственных действий правоохранители изъяли огромное количество черновых записей, компьютеров и неучтенной наличности, поскольку из-за такой деятельности государственный бюджет недополучил миллионы гривен.

Руководство регионального ритейлера, работающего в семи областях Украины, пообещало полностью перейти на единое юридическое лицо и запустить внутренний аудит с привлечением независимых экспертов. Также представители компании выразили готовность сотрудничать с правоохранительными органами и добровольно возмещать государственному бюджету причиненный ущерб.

Даниил Гетманцев подчеркнул, что в случае выполнения обещаний это станет уже пятым успешным кейсом обновленного БЭБ, однако отметил важность полного возврата денег, за чем власти будут внимательно следить.

