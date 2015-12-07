ВСК Рады видит основания для повторных выборов в Кривом Роге - Сыроид

Об этом заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид на заседании согласительного совета Рады, передает корреспондент УНИАН.

"Именно тогда, когда исполняется решение суда, когда городская избирательная комиссия пытается исполнить решение суда, в то время, когда заседает в парламенте временная специальная комиссия, именно в это время господин Вилкул, который считает себя законно избранным городским головой, приходит в мэрию, чем провоцирует ситуацию и фактически приводит к почти насильственным действиям", - отметила Сыроид.

Она обратилась к руководителям всех фракций с тем, чтобы "мы как можно скорее нашли решение этой проблемы".

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«Сейчас, именно в эти минуты, заседала ВСК и приняла решение о том, что были нарушения. И эти нарушения могут быть основанием для проведения повторных выборов. Я хочу, чтобы мы это решение приняли на этой неделе, для того, чтобы урегулировать ситуацию, и чтобы люди могли мирно решать свою судьбу и обеспечить свое право на выбор», - сказала Сыроид.

Как заявил на пресс-конференции в УНИАН народный депутат от фракции «Батькивщина», член ВСК Игорь Луценко, комиссия представит финальный отчет в течение двух недель.

По его словам, решение ВСК о выявленных нарушениях во время выборов в Кривом роге являются «глубоко промежуточным».

«Нам нужен четкий финальный отчет, по срокам у нас есть для этого две недели», - отметил он.

По словам депутата, «основная задача ВСК - показать, что эти нарушения повлияли на волеизъявление, над этим фактом как раз надо будет поработать».

«Потому, что я, увы, вижу, что два-три представителя БПП и еще некоторые представители коалиции в этой комиссии не воспринимают эту позицию, они просто тормозят ее работу», - отметио он.

Луценко добавил, что «нам нужно доказать, что нарушения во время выборов в Кривом роге повлияли на голосование, тогда у нас будут все основания требовать скорректировать результат, в соответствии с законом, таким образом, чтобы мы могли установить объективную истину».

«Однако я должен констатировать, что решение не будет таким однозначным, и скорее всего оно просто будет рекомендовать дальше переназначить выборы в Кривом Роге», - считает он.

Как сообщал УНИАН, согласно официальным результатам второго тура выборов мэра Кривого рога, городским головой 15 ноября был избран представитель "Оппозиционного блока", действующий мэр Юрий Вилкул, получивший 89 209 голосов избирателей. Его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог получил 88 457 голосов.

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По заявлению представителей "Самопомочи" было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог) по фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов мэра Кривого Рога.

Председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил, что у Центризбиркома нет оснований ставить под сомнение законность действий городской избирательной комиссии Кривого Рога по установлению результатов выборов мэра.

26 ноября Верховная Рада создала ВСК по проверке нарушений во время выборов Криворожского городского головы.