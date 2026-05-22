Вероятность эскалации существует: Рубио о российских угрозах европейским соседям

Рубио заявил, что публичные угрозы России странам Балтии "вызывают опасения".

Российская публичная кампания в отношении стран Балтии "вызывает опасения". Об этом сказал государственный секретарь США Марко Рубио на брифинге с журналистами.

Его попросили прокомментировать неоднократные обвиненияя России в адрес стран Балтии о том, что эти страны якобы готовятся сотрудничать с Украиной для нанесения ударов беспилотниками по территории России. Хотя сами страны Балтии это неоднократно категорически опровергали.

По словам Рубио, подобная риторика "вызывает беспокойство", поскольку "всегда есть опасение эскалации".

"Эти страны, очевидно, чувствуют угрозу, и это вполне понятно. Потому что это вызывает беспокойство: всегда есть опасение, что подобное может перерасти в нечто большее, а такая вероятность всегда существует".

Он говорит, что США "внимательно следят за ситуацией" и "ведут переговоры" с НАТО по этому вопросу.

"Нас это беспокоит, потому что мы не хотим, чтобы это привело к более масштабному конфликту, который может иметь гораздо более серьезные последствия".

Напомним, что постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Украина "запускает дроны с территории" стран Балтии, в частности из Латвии. Он также угрожал этой стране ответным ударом, хотя Латвия и является членом НАТО.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что обвинения российской стороны в якобы участии стран Балтии в атаках на территорию РФ могут быть частью подготовки Москвы к открытию второго фронта против стран-членов НАТО. Он сказал, что угрозы России в отношении стран-НАТО сводятся к тому, что "Путин может искать поводы, чтобы начать гибридную операцию против стран Балтии".

При этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна уже заявил о том, что РФ пытается перенаправлять украинские военные дроны в сторону стран НАТО. Три балтийские страны, Литва, Латвия и Эстония, а также Финляндия фиксируют увеличение количества украинских беспилотников, нарушивших их воздушное пространство.

