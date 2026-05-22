Из искусственного яйца вылупились первые птенцы гигантских моа, которые жили 600 лет назад

Ученые работают над восстановлением вида птиц, которые когда-то жили в Новой Зеландии.

Ученым удалось вывести из искусственных яиц более двух десятков здоровых птенцов гигантских моа – это крупные нелетающие птицы из Новой Зеландии, которые вымерли несколько веков назад, пишет Reuters.

Компания Colossal Biosciences, которая занимается восстановлением вымерших видов, планирует возродить два вида птиц - моа и дронт. Для этого используются программы генной модификации на основе данных с образцами древних ДНК.

"У нас вылупилось 26 птенцов. Мы наблюдаем за этими птицами по мере их роста", – рассказал генеральный директор и соучредитель Colossal Бен Ламм.

По словам Ламма, цыплята вылупились в штаб-квартире компании Colossal в Далласе.

Для возрождения птиц используется платформа для создания искусственного яйца. Она представляет собой биоинженерную силиконовую мембрану, помещенную внутрь жесткой внешней структуры. Мембрана была создана для имитации функции газообмена яичной скорлупы, позволяющей эмбриону птицы дышать кислородом, регулируя движение газов и влаги.

"Технология разработана для точного воспроизведения условий естественного яйца с целью получения здоровых особей с нормальным развитием, плодовитостью и продолжительностью жизни. Это особенно важно для таких видов, как моа, яйца которых были намного крупнее, чем у любой ныне живущей птицы, что делало традиционные методы суррогатного материнства непрактичными", – сказал Ламм.

Моа достигали 3,5 метров в высоту. Ученые говорят, что ни один из ныне живущих видов птиц не может отложить яйцо гигантского моа с Южного острова, поскольку каждое из них размером примерно с футбольный мяч.

Моа вымерли примерно 500 лет назад, в основном из-за того, что люди на них охотились. Их ближайшим ныне живущим родственником является эму, крупная нелетающая птица из Австралии, достигающая в высоту около 1,8 метра. Но при этом яйца эму примерно в восемь раз меньше яиц моа.

Ламм описал принцип работы процесса создания искусственных яиц: "Процесс начинается с оплодотворенного эмбриона птицы, аналогично самым ранним стадиям развития внутри естественного яйца. Затем эмбрион и желток переносятся в платформу искусственного яйца компании Colossal, которая разработана для воспроизведения ключевых функций естественной яичной скорлупы и инкубационной среды, включая газообмен, регулирование влажности, стабильность температуры и поддержку развития".

По мере развития эмбриона система обеспечивает непрерывный контроль окружающей среды и дополнительное поступление необходимых веществ – например, кальция во время роста скелета, который обычно поступает из естественной скорлупы. Поскольку эмбрион развивается непосредственно над желтком, исследователи могут отслеживать его развитие в режиме реального времени.

По словам Ламма, для птенцов общее время развития составило приблизительно 21 день, что соответствует нормальному развитию этого вида. По словам Ламма, эта искусственная платформа для яиц может быть полезна для сохранения исчезающих видов птиц. Также, как отметил Ламм, это важный шаг на пути к восстановлению популяции моа.

Компания планирует реконструировать точный геном моа на основе древней ДНК и внедрить эти признаки в близкородственный ныне живущий вид, такой как эму. Проект находится на этапе секвенирования генома, чтобы создать высококачественные образцы геномов для всех девяти вымерших видов моа.

Напомним, что основной путь, который планируется пройти для воскрешения моа - изменения генома их ближайших ныне живущих родственников. Для моа такими родственниками являются тинаму из Центральной и Южной Америки и австралийский эму. Исследователи надеются завершить расшифровку первых геномов к лету 2026 года.

Новая Зеландия была домом для моа до XV века. Это группа огромных нелетающих птиц. Некоторые из них достигали высоты более 3,5 метров и веса до 230 килограммов. И были значительно крупнее современных страусов.

Проект профинансировал кинорежиссер Питер Джексон, снявший трилогию "Властелин колец". Джексон владеет одной из крупнейших частных коллекций костей моа, что отражает его давний интерес к вымершей орнитофауне Новой Зеландии.

