'Восхождение Воут': вышел первый тизер приквела сериала 'Пацаны' (видео)

Стриминговый сервис Prime Video показал первый взгляд на следующий сериал из вселенной "Пацанов" (The Boys) - "Восхождение Воут" (Vought Rising), который будет приквелом основного шоу.

"Одна нация под властью богов". Вернитесь к истокам появления суперов в первом взгляде на "Восхождение Воут", - говорится в подписи к опубликованному в YouTube тизеру.

Премьера сериала запланирована на 2027 год.

Приквел сериала Пацаны - "Восхождение Воут"

События нового сериала развернутся в 1950-х годах и покажут, как формировалась корпорация Воут - компания, стоящая за созданием системы супергероев во вселенной "Пацанов". В центре истории окажутся молодой Солдатик и ранняя версия Штормфронт (Грозы).

Проект станет мрачным супергеройским триллером с элементами детектива и нуара. Авторы обещают раскрыть происхождение первых суперов, историю экспериментов с Препаратом V и скрытые тайны корпорации Воут.

К своим ролям вернутся Дженсен Эклс и Ая Кэш, вновь воплотив на экране Солдатика и Штормфронт. Продюсером сериала выступает Эрик Крипке - создатель "Пацанов".

Как известно, на днях вышел финал сериала "Пацаны".

