ИИ расшифровал зловещее послание с таинственных табличек Вавилона

Таблички пролежали в музее сто лет, пока не появилась технология, способная их расшифровать.

Вавилонская цивилизация оставила после себя много исторических документов, поскольку их писали на глине – материале, который сохраняется значительно лучше, чем папирус или пергамент. Однако не все глиняные таблички удается сразу расшифровать. А когда это происходит, историкам открываются действительно интересные аспекты жизни людей 3000-летней давности.

Как пишет KomputerSwiat, в Британском музее уже более века хранится коллекция глиняных табличек из Вавилона, которую ученым никак не удавалось расшифровать. Однако помощь искусственного интеллекта позволила понять содержание клинописных записей. Оказалось, что это мрачные пророчества о катастрофах, связанных с лунными затмениями.

Речь идет о четырех табличках, происходящих из богатого города Сиппар вавилонского государства, которое существовало на территории современного Ирака. Сами же таблички датируются примерно 1200 годом до нашей эры. Исследователи долгое время не могли полностью прочитать древнюю клинопись, однако новые методы анализа с применением ИИ помогли раскрыть содержание текстов.

Вавилоняне воспринимали лунные затмения не только как астрономические явления, но и как знаки сверхъестественных сил и предвестники бедствий. Поэтому расшифрованные таблички по сути были инструкциями, объясняющими, как следует понимать лунные затмения.

На одной из табличек, в частности, сказано: "Затмение во время утреннего дозора – это конец династии".

Другая запись содержит еще более мрачное пророчество: "Если затмение внезапно полностью закроет свой центр и вдруг станет совершенно ясным: умрет царь, а Элам будет уничтожен".

Еще одна табличка предупреждает об эпидемиях и наводнениях. В тексте говорится: "Затмение вечером означает чуму. Если затмение в плохом направлении, ничего не будет спасено, наводнение наступит повсюду".

В то же время современные исследователи считают, что влиятельные вавилоняне были не столь доверчивыми и часто использовали астрологию и гадания как инструмент политического влияния. "Правильно" интерпретируя природные явления, можно было навязывать другим свои решения или оправдывать собственные неудачи и ошибки.

