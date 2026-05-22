РФ снова попытается захватить Степногорск: Братчук объяснил, почему город важен для врага

Россияне планировали затянуть на господствующие высоты свою артиллерию, чтобы бить по Запорожью.

Город Степногорск в Запорожской области сейчас находится под контролем Сил обороны, но РФ не оставит попыток его захватить, ведь это важный оборонный узел ВСУ. Об этом пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник Сергей Братчук рассказал в эфире Новини.LIVE.

Он напомнил, что Степногорск враг ранее активно атаковал и не отказался от идеи его захватить. Ведь это господствующие высоты и цель россиян была очевидна – затащить туда артиллерию.

"Контролировать этой артиллерией крупного калибра, в том числе окрестности города Запорожье, чтобы создавать условия для дальнейшего продвижения именно на областной центр. Напомню, что населенный пункт Приморское врагом тоже очень активно использовался в этом плане… Сегодня очевидно, что благодаря, в том числе, спецназовцам Главного управления разведки… удалось зачистить, в основном, Степногорск – он, действительно, находится под контролем Сил обороны", – сказал Братчук.

В то же время, по его словам, враг и в дальнейшем пытается проводить тактику инфильтрации для того, чтобы окончательно не потерять эти позиции. Военный добавил, что определенные российские подразделения с этого направления уже переброшены на Гуляйпольский участок, где враг ведет очень активные боевые действия.

По словам Братчука, в районе населенного пункта Приморское также происходят контратакующие действия Сил обороны Украины.

Враг не прекращает попыток восстановить утраченные тактические позиции, в том числе на Гуляйпольском направлении, отметил спикер. Он добавил, что сейчас нельзя раскрывать всех деталей, но известно, что у россиян происходит "далеко не все так, как у них было запланировано".

Как отметил спикер, ВСУ удалось сорвать планы врага в отношении Запорожья, но противник не оставит попыток выйти на Орехов, поскольку это важный оборонительный узел ВСУ, и будет пытаться влиять на украинскую логистику.

Александровское направление также очень активное. Кроме того, известно, что населенный пункт Малая Токмачка на данный момент врагу захватить не удалось.

Зачистка Степногорска

Как писал УНИАН, на днях в Главном управлении разведчики Министерства обороны Украины рассказали, что спецназовцы почти зачистили Степногорск от россиян и обнародовали эксклюзивные кадры интенсивной боевой работы штурмовиков спецподразделения ГУР "Артан", действующего в этом городе на Запорожском фронте. Речь шла о том, что проведена серия активных наступательных действий, чтобы вытеснить оккупантов из города и стабилизировать ситуацию в населенном пункте.

