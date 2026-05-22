Великобритания готовится к войне против России: в Sky News рассказали о деталях учений

Издание отметило, что четкое определение Москвы в качестве врага в этом сценарии отличается от других учений НАТО.

Британские солдаты отражают российское вторжение с платформы лондонского метро в рамках военных учений, которые показывают, что Великобритания должна значительно увеличить инвестиции в оборону – иначе ей грозит поражение, сообщает Sky News.

Издание сообщило, что по сценарию действие происходит в 2030 году. Войска входят в состав штаба НАТО под руководством Великобритании, который был срочно развернут в Эстонии после того, как российские войска атаковали страны Балтии. Отмечается, что это был первый удар, но ситуация может перерасти в Третью мировую войну.

В статье говорится, что британские войска и их союзники, в частности солдаты из Соединенных Штатов, превратили заброшенную часть станции метро Charing Cross в импровизированную подземную базу, которую они представляют себе как расположенную в столице Эстонии Таллинне.

Видео дня

Издание рассказало, что отсюда они, склонившись над ноутбуками, изучают большие экраны, используя искусственный интеллект и другие цифровые технологии для быстрого обнаружения российских целей. После этого они запускают рои дронов, ракет и оборудования для радиоэлектронного подавления, чтобы уничтожить их.

Отмечается, что бои, похоже, идут успешно – но военные полагаются на компьютерные коды, которые еще не внедрены во всех подразделениях британских вооруженных сил, и на вооружение, которое еще не приобретено.

Командиры даже не знают, предоставит ли правительство им дополнительные миллиарды фунтов финансирования, которые, как считается, необходимы для закупки этого оборудования в достаточном количестве.

"В рамках военных учений сторона под руководством Великобритании должна ежедневно задействовать более 5 000 беспилотников – как для нанесения ударов, так и для наблюдения – чтобы иметь шанс противостоять российским войскам, закаленным в боях и стойким после многолетней войны против Украины", – говорится в публикации.

Поскольку многие из этих беспилотников будут одноразовыми, это потребует огромных запасов дополнительных летательных аппаратов для пополнения передовой и промышленной базы, способной производить еще сотни тысяч единиц.

"Именно это сегодня делают украинские военные и их партнеры в оборонной промышленности", – отмечает издание.

В то же время, как известно, британская армия на данный момент способна развертывать лишь сотни дронов в день. Более того, даже такой темп не удастся поддерживать долго, поскольку ее запасы слишком малы, а производственные мощности британской промышленности еще не готовы к масштабам производства, которые были бы необходимы в условиях реальной войны.

"Сценарий, который вы сейчас увидите, намеренно разворачивается в 2030 году, поскольку именно тогда, по нашему мнению, угроза со стороны России будет наиболее острой", – пояснил генерал-лейтенант, командующий Корпусом быстрого реагирования союзников (ARRC) Майк Элвисс.

Вымышленный телеведущий на экране создал необходимую атмосферу, рассказав о том, как российские войска только что напали на Эстонию, Латвию и Литву.

Это вторжение заставило союзников по НАТО применить статью 5 – основополагающий принцип альянса, согласно которому нападение на одно государство-член считается нападением на всех.

Британские войска в составе ARRC передислоцировались в Эстонию, откуда штаб, который в случае реального развертывания будет насчитывать около 500 человек из более чем 20 стран-союзниц, должен руководить корпусом в составе до 100 000 военнослужащих из разных стран НАТО.

В статье рассказывается, что во время учений чуть более 100 военнослужащих размещены вдоль платформы поезда в обоих направлениях и во внутреннем пространстве, соединяющем их.

Это привычная обстановка для тех, кто когда-либо бывал в лондонском метро, но очень необычное место для солдат. Такое место идеально подходит для военного штаба, поскольку оно находится глубоко под землей, что затрудняет его обнаружение и уничтожение Россией.

"Четкое определение Москвы как врага в этом сценарии отличается от других учений НАТО, где противником обычно выступает неназванная сторона, о которой участники, кивнув и подмигнув, понимают, что она символизирует Кремль", – отмечает издание.

По мере развития боевых действий командиры обмениваются информацией и обсуждают план удара по российским позициям. Они поддерживают связь с другими военными, реально дислоцированными в Эстонии.

Добавляется, что удары, достигшие цели, сопровождаются имитацией взрывов. Эти военные учения продлятся в течение всей недели, что даст солдатам немало возможностей лучше понять свои слабые места и то, что нужно сделать для их устранения.

Россия и НАТО: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам министра иностранных дел Эстонии, Россия "направляет" заблудившиеся украинские военные дроны в сторону стран НАТО. Беспилотники были нацелены на Россию, однако сбились с курса из-за возможностей РФ в сфере радиоэлектронной борьбы. После этого несколько министров иностранных дел стран НАТО отвергли неоднократные заявления Москвы о том, что балтийские государства открыли свое воздушное пространство, чтобы облегчить атаки Украины против России. Внешняя разведка РФ также заявила, что Украина планирует нанести удары по России из Латвии, намекая, что ответ Москвы может быть оправдан.

Также мы писали, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что совместные ядерные учения России и Беларуси являются сигналом для Европы и НАТО. Песков отметил, что "любые учения являются частью военного строительства, и любые учения являются сигналом". По данным Минобороны РФ, в учениях, которые завершились 21 мая, принимали участие более 64 тысяч военных и более 7,8 тысячи единиц техники.

Вас также могут заинтересовать новости: