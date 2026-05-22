Передислокация американских войск не является наказанием для союзников по НАТО, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что передислокация американских войск в Европе не используется в качестве средства давления на союзников по НАТО. Такое заявление он сделал на встрече министров иностранных дел НАТО в Швеции, пишет The Guardian.

"Это не наказание, а постоянный процесс, который продолжался еще до нынешних событий", - сказал Рубио.

Госсекретарь США добавил, что у Вашингтона есть "глобальные обязательства", которые требуют постоянно пересматривать то, где размещены американские войска.

Также Рубио также отметил, что есть широкие возможности для сотрудничества с НАТО в сфере оборонно-промышленной базы.

Рютте приуменьшает значение вывода войск США из Европы

Ранее Politico писало, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приуменьшает значение внезапных шагов президента США Дональда Трампа по выводу американских войск и военных мощностей из Европы.

Рютте заверил Европу, что любые сокращения будут происходить "структурированным образом". Также он заявил, что США "останутся вовлеченными в дела Европы".

