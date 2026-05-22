Как навсегда изгнать пауков-отшельников из дома: главные методы

Американские энтомологи составили подробное руководство по уничтожению пауков-отшельников в жилых помещениях.

Как указывает их название, коричневые пауки-отшельники (Loxosceles reclusa) предпочли бы прятаться и избегать взаимодействия с нами. Время от времени мы можем обнаружить одного из них в помещении или у себя во дворе.

Иногда они все же появляются за пределами своего естественного ареала, переносясь автостопом в коробках или мебели. Они могут закрепиться в новом доме или здании, но у них плохие способности к расселению, пишет Southern Living.

"Это может привести к случаям, когда в одном здании они есть, но в остальном они не распространяются на другие здания по соседству", - отметила доктор философии, ассистент профессора кафедр экологических наук, исследований и биологии в Вашингтонском колледже Анджела Чуанг.

Это означает, что независимо от того, что вы слышали или видели в социальных сетях, вам не нужно беспокоиться о внезапном новом "нашествии" коричневых пауков-отшельников, если один из них был обнаружен за пределами своего естественного ареала, объяснила Чуанг.

Как определить коричневых пауков-отшельников

Одна из проблем с коричневыми пауками-отшельниками заключается в том, что их сложно идентифицировать, поскольку они довольно неприметны. "Общепринятая мудрость гласит, что нужно искать отметины в виде "скрипки" на их "спине", из-за чего их иногда называют "пауками-скрипачами", – заявила Чуанг. - Но обычному человеку это бывает трудно увидеть. Особенно если паук уже мертв и высох".

Глаза – лучший отличительный признак, хотя трудно быть уверенным в том, что вы видите, без использования увеличения. "В то время как у большинства других пауков восемь глаз, расположенных четырьмя парами, у пауков-отшельников, включая коричневого отшельника, шесть глаз, расположенных тремя парами: две в центре и две по бокам", – подчеркнула доктор философии, ассистент профессора городской энтомологии в Институте пищевых и сельскохозяйственных наук Флоридского университета Джонелин Гордон.

В остальном эти пауки от коричневого до бежевого цвета не особенно велики, размером примерно с монету в 25 центов (около 2,4 сантиметра), включая лапы. Лапы тонкие и часто расправлены плашмя по сторонам.

Других безобидных коричневых пауков часто принимают за коричневых пауков-отшельников. Некоторые даже имеют схожие рисунки в виде скрипки, например, гигантский паук-охотник (который намного крупнее – размером примерно с подставку для стакана, около 10 сантиметров) или пауки-волки и пауки-рыболовы. Южный домашний паук также имеет похожие отметины и часто встречается в зданиях на юго-востоке, объяснила Чуанг.

Если вы подозреваете наличие коричневых отшельников, получите точное подтверждение вида, прежде чем предпринимать какие-либо меры по борьбе с ними. "Существует множество безобидных коричневых пауков, которые поедают многочисленных членистоногих, оказывающихся в наших домах, – заявила Чуанг. - Но эти другие пауки не требуют истребления, поэтому было бы бессмысленно вкладывать деньги, время и ресурсы в относительно редкое событие. Например, пауки-волки и различные земляные пауки случайно забредают в наши дома, но не "живут" в них, поэтому нет смысла бороться с ними, помимо того, чтобы поймать и выбросить случайную неудачливую особу".

Кусаются ли коричневые пауки-отшельники

Изредка, но укус – это оборонительная мера. "Как и черные вдовы, коричневые отшельники имеют гораздо худшую репутацию, чем они того заслуживают, – заявила Чуанг. – Укусы происходят в ситуациях, когда незащищенная кожа человека оказывает давление на паука, заставляя его кусать в состоянии стресса, в попытке освободиться".

Это может произойти, если паук прижат к вашей коже полотенцем или предметом одежды, если он упал в обувь или находится на мебели, куда вы кладете руку. Это также несколько чаще случается, если кто-то берет дрова из поленницы или перемещает предметы во дворе без перчаток, объяснила Чуанг.

Реакции на укусы коричневого отшельника, как и любого паука или насекомого, могут быть разными. "В большинстве случаев сам укус не болезненный, он остается локализованным и заживает за несколько недель, – подчеркнула Гордон. – Однако яд является цитотоксином, и в некоторых случаях укусы могут привести к некротическим поражениям, требующим медицинской помощи".

Поскольку диагностировать паучий укус без самого паука почти невозможно, постарайтесь поймать его, если считаете, что он вас укусил, заявила Гордон. Также, если вы испытываете какие-либо тревожные симптомы, такие как лихорадка, потливость, озноб или затрудненное дыхание, немедленно обратитесь к врачу.

Где прячутся коричневые пауки-отшельники

Коричневые пауки-отшельники, как указывает их название, немного "пугливы" и любят прятаться в теплых, сухих, тихих местах. Они предпочитают темные, редко посещаемые помещения, такие как подвал, гостевая комната или кладовые, и активны ночью. На открытом воздухе их можно найти в грудах камней и опавшей листве, заявила Гордон. Их также можно обнаружить в сараях или под навесами.

Как удержать коричневых пауков-отшельников подальше от вашего дома

Попробуйте эти советы от Гордон и Чуанг, чтобы сделать ваш дом менее привлекательным для коричневых пауков-отшельников (и пауков в целом):

Заделайте точки проникновения . Убедитесь, что москитные сетки в порядке, и проверьте наличие щелей в уплотнителях и дверных щетках.

. Убедитесь, что москитные сетки в порядке, и проверьте наличие щелей в уплотнителях и дверных щетках. Боритесь с популяциями насекомых внутри помещений . "Коричневые отшельники могут размножиться до высокой численности только в том случае, если вокруг много насекомых-жертв, поэтому, возможно, стоит сначала разобраться с насекомыми", – заявила Чуанг. Суть проста: нет еды – нет хорошего места для жизни пауков.

. "Коричневые отшельники могут размножиться до высокой численности только в том случае, если вокруг много насекомых-жертв, поэтому, возможно, стоит сначала разобраться с насекомыми", – заявила Чуанг. Суть проста: нет еды – нет хорошего места для жизни пауков. Поддерживайте чистоту в доме . Регулярно вытирайте пыль и убирайте паутину в различных углах дома или участка с помощью палок.

. Регулярно вытирайте пыль и убирайте паутину в различных углах дома или участка с помощью палок. Избавьтесь от хлама . Эти пауки любят прятаться в стопках сложенных коробок, обувных коробках или кучах одежды. Ликвидация хлама в нежилых зонах может снизить их привлекательность для пауков, наряду с контролем внутренних источников пищи, таких как сверчки, тараканы и чешуйницы, заявила Гордон.

. Эти пауки любят прятаться в стопках сложенных коробок, обувных коробках или кучах одежды. Ликвидация хлама в нежилых зонах может снизить их привлекательность для пауков, наряду с контролем внутренних источников пищи, таких как сверчки, тараканы и чешуйницы, заявила Гордон. Держите поленницы и кучи камней подальше от стен дома . Это снижает вероятность того, что пауки найдут дорогу внутрь помещения.

. Это снижает вероятность того, что пауки найдут дорогу внутрь помещения. Всегда надевайте перчатки и длинные рукава при работе на улице или уборке хлама . Выбирайте тканевые, кожаные, резиновые или любые плотные перчатки, которые защитят вас от случайных укусов, заявила Чуанг.

. Выбирайте тканевые, кожаные, резиновые или любые плотные перчатки, которые защитят вас от случайных укусов, заявила Чуанг. Забудьте о репеллентах . Ни одно исследование пока не выявило коммерческих или самодельных репеллентов, которые отпугивают пауков, включая популярный в социальных сетях лайфхак с использованием лимонного масла, эффективность которого в ходе исследования не подтвердилась.

Что важно знать украинцам - примечание от УНИАН

В Украине оригинальный коричневый паук-отшельник (Loxosceles reclusa) в дикой природе не обитает – это эндемик Северной Америки, который может попасть в наши широты исключительно случайно, "автостопом" с международными грузами или импортной мебелью.

Однако в европейских странах, включая Украину, встречается его близкий родственник – средиземноморский (бурый) паук-отшельник (Loxosceles rufescens). Он ведет точно такой же скрытный ночной образ жизни, прячется в сухом хламе, подвалах или за плинтусами и обладает схожим (хоть и зачастую менее токсичным) ядом, способным вызывать локальный некроз тканей при оборонительном укусе.

Против бурого отшельника эффективно работают те же самые методы профилактики и борьбы.

