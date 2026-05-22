Худший результат за последний год: россияне недовольны работой Путина в мае

По мнению россиян, глава Кремля Владимир Путин в середине мая работал хуже всего за последний год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные 22 мая фондом "Общественное мнение", сообщает Meduza.

Издание сообщило, что опрос проводился с 15 по 17 мая. Результаты показали, что 71% опрошенных граждан страны считают, что Владимир Путин "скорее хорошо" выполняет обязанности президента. Отмечается, что это самый низкий показатель за последний год.

В то же время 14% респондентов отметили, что оценивают работу Путина "скорее плохо". Издание утверждает, что это самый высокий показатель за год.

Уровень доверия к Путину, по оценке фонда, во второй раз за год опустился до минимального значения – лишь 71% респондентов заявили, что "скорее доверяют" президенту.

Добавляется, что в последний раз такая ситуация наблюдалась в конце марта, а до этого уровень доверия превышал 76%.

Ситуация в РФ на фоне продолжения войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам экономического обозревателя Адама Туза, экономика РФ пока не находится на грани коллапса, хотя ее темпы роста и замедлились, а из-за войны в Украине она испытывает все большее давление. Туз отмечает, что в 2023-2024 годах экономика РФ демонстрировала довольно высокие темпы роста – около 4% в год. Сейчас ситуация меняется, но не настолько, чтобы говорить о разрушении экономики. Эксперт отметил, что замедление экономики РФ особенно показательно на фоне высоких цен на нефть, которые должны были бы поддерживать доходы страны.

Также мы писали, что немецкое издание Bild отметило, что у президента РФ есть три большие проблемы, преодоление которых пока не представляется возможным. Во-первых, это большие потери солдат на фронте. Указывается, что впервые за долгое время Россия теряет больше территории, чем захватывает. Третья проблема для РФ – война против Украины, которая должна была быстро закончиться, а длится уже пятый год и все больше распространяется на ее территорию. Отмечается, что для жителей Москвы атаки беспилотников стали настоящим шоком.

