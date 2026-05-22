Пилот McQueen на дроне F7 от F-Drones победил на чемпионате Украины на FPV-дронах с нагрузкой

На технологических соревнованиях за Кубок Украины в дисциплине "Гонки FPV дронов с нагрузкой" победил пилот Назар Карманников с позывным McQueen из команды Free Sky, который управлял дроном F7 от компании F-DRONES. Об этом сообщила Федерация технологического спорта Украины.

"Пилот McQueen из Free Sky на дроне F7 от производителя F-Drones – победитель финала Чемпионата Украины вдисциплине "Гонки FPV-дронов с нагрузкой". Быстрота. Точность. Контроль. Именно так выглядит технологический спорт нового поколения. Поздравляем пилота КарманниковаНазара, команду Free Sky и производителя F-Drones с установкой лучшего времени 29.708 секунд и победой в финале Чемпионата Украины по технологическому спорту!", - сообщили в Федерации.

Как отметили в Федерации, мероприятие состоялось при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, главы Киевской ОГА и партнеров.

"Также хотим поблагодарить партнеров Кубка Украины, которые были рядом не формально, а по-настоящему – со своими командами, технологиями, опытом и верой в развитие технологического спорта в Украине. Ваша поддержка – это не просто участие в событии. Это вклад в направление, объединяющее спорт, инженерию, оборонные технологии и людей, которые создают будущее уже сегодня", - отметили в Федерации.